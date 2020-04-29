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29.04.2020 17:33
Проект: В регионах

Залежь подождет

Сибирским нефтяникам придется свернуть ряд затратных проектов
Текст: Анатолий Меньшиков (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(8149)
Штопорное обрушение стоимости нефти заставит предприятия ТЭК прибегнуть к неоднократно опробованным инструментам снижения издержек. В первую очередь - к уменьшению объемов эксплуатационного и разведочного бурения. Так, одна из ведущих добывающих компаний страны предупредила своих подрядчиков о сокращении работ в районах Западной Сибири на 20 процентов в течение приблизительно полугода - до стабилизации цен. Каковы эластичность и прочность нефтегазового комплекса в условиях беспрецедентной волатильности?
Консервация скважин обойдется дороже, чем их работа в холостом режиме. Фото: Татьяна Андреева/РГ Консервация скважин обойдется дороже, чем их работа в холостом режиме. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Консервация скважин обойдется дороже, чем их работа в холостом режиме. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В марте, когда на топливно-энергетическом рынке уже штормило, в Ханты-Мансийском округе планка среднесуточной добычи нефти не только не опустилась - даже немного повысилась по сравнению с февралем. Получен прирост и по бурению. За апрель статистика еще не сведена, а май в силу известных обстоятельств точно станет обвальным. Что делать с малопроизводительными скважинами на старых истощенных месторождениях, больной вопрос. "Законопатить" на несколько месяцев или навсегда? Не выключать насосы, но извлеченное сырье отправлять обратно в недра либо сжигать? Хранилищ-то мало, имеющиеся заполнены. Последний вариант, кажущийся абсурдным на первый взгляд, может быть рационален: консервация и расконсервация иной скважины обойдется дороже холостой эксплуатации.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
Сибирские ученые разработают экологичную замену нефти и газа

Вероятно, придется заморозить небезуспешно идущий эксперимент по добыче сибирской "сланцевой" нефти - баженовской. В сложившихся условиях она несет большой убыток, покрывать который нечем. Придется свернуть полностью или частично работы в арктических широтах, где себестоимость извлечения сырья в нынешнюю суровую пору прямо-таки запредельная. Согласно последнему ориентиру Банка России, среднегодовая цена Urals составит 27 долларов за баррель. Кризис 2009-2010 годов, когда средняя стоимость нефти на мировом рынке колебалась между 60 и 77 долларами за "бочку", сегодня представляется пустяковым. В те годы, замечу, Тюменская область наращивала объем промпроизводства как раз за счет интенсивной реализации нефтяного проекта - Уватского, с разработкой мелких залежей с трудноизвлекаемыми запасами. Сейчас это вряд ли бы получилось.

Серьезно пострадают многие сервисные предприятия в Тюменской области, на Среднем и Южном Урале, производители профильного оборудования, труб

По данным Роснедр, до недавнего времени к нерентабельным относилась треть месторождений. На сей момент их, по всей видимости, уже около половины. По словам Игоря Шпурова, долгое время возглавлявшего Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики, а ныне гендиректора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых", из числящихся на балансе 29 миллиардов тонн нефти 14 миллиардов были по той или иной причине, главным образом из-за дороговизны добычи, недоступными. Пропорция изменилась в худшую сторону. Пока стоит задача день продержаться да ночь простоять, основные усилия компании направят на рентабельные высокопроизводительные участки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Новак: Нефтяной рынок зависит от развития ситуации с коронавирусом

Для добывающего сектора свертывание в критической ситуации инвестиций в разведку на непродолжительный период не станет губительным: прирост запасов жидких углеводородов из года в год опережал объем добычи, а в 2020-м она сократится, как ожидается, минимум на 10 процентов. Однако серьезно пострадают многие сервисные предприятия в Тюменской области, на Среднем и Южном Урале, производители профильного оборудования, материалов. На фоне уменьшения числа заказов у Росгеологии образовался многомиллиардный долг. Нефтесервисным организациям уже дали понять, что они должны снизить на четверть, а где-то и на треть расценки на свои услуги, не рассчитывать на быструю оплату выполненных работ. На глазах падает спрос на бесшовные трубы OCTG, выпускаемые челябинскими трубопрокатчиками. Независимое ценовое агентство Argus спрогнозировало потери отрасли в 2020-м минимум в 18 миллиардов долларов и почти втрое больший убыток для бюджета РФ - от сокращения налоговых сборов с недропользователей, прежде всего рентных.

Выдержать 9-балльный шторм нефтяникам государство, не приходится сомневаться, поможет. Но прочнее позиции у тех, кто делал и продолжает делать ставку на высокие технологии. Вот позитивный пример. Предприятие за счет внедрения ноу-хау добилось на истощенном участке Западно-Салымского месторождения (Югра) увеличения коэффициента извлечения нефти до 69, что почти вдвое превысило среднеотраслевой показатель. И недавно закрыта сделка по расширению в регионе сферы деятельности этого международного СП.

- Такой ситуации, как сейчас, даже аналога ее, никогда не было. Я предпочитаю придерживаться следующей точки зрения: любой кризис открывает окно новых возможностей, вызовы времени заставляют нас совершать технологическую революцию. Нефтянка в стороне не останется, - оптимистично настроен Игорь Шпуров.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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