Распоряжение губернатора Рязанской области от 29 апреля 2020 года № 139-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор:";

2) в пунктах 3, 6, 8 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

3) абзац третий пункта 9.1 признать утратившим силу;

4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 9 настоящего распоряжения, соблюдать следующие ограничения:

ограничить количество посетителей (покупателей), одновременно находящихся на территории торгового объекта, исходя из расчета не менее 16 квадратных метров торговой площади на 1 посетителя, в случае, если торговая площадь составляет менее 16 квадратных метров, обеспечить нахождение на территории торгового объекта не более 1 посетителя;

обеспечить разделение потоков посетителей (покупателей) торгового объекта при наличии двух и более входов (выходов);

обеспечить преимущественно безналичную форму расчетов с покупателями.";

5) в пункте 11 слова "С 5 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "С 5 апреля по 11 мая 2020 года";

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Гражданам:

при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, при совершении поездок в транспорте общего пользования, легковом такси, при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях железнодорожных и иных вокзалов, в других местах массового скопления людей использовать средства защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие);

воздержаться от посещения религиозных объектов, а также кладбищ в той мере, которая приводит к нарушению ограничений, введенных настоящим распоряжением, то есть нарушению режима самоизоляции.";

7) в абзаце втором пункта 15 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

8) в пункте 17:

в абзаце втором слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"отменить с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения проведение смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, а также работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций, предусмотрев перенос сроков их работы с июня на август 2020 года;";

в абзаце восьмом слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

9) в абзаце втором пункта 20 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

10) в пункте 22:

в абзаце третьем после слов "проведения смен" дополнить словами ", включая первую смену летней оздоровительной кампании,";

абзац четвертый дополнить словами ", предусмотрев перенос сроков их работы с июня на август 2020 года";

11) в пунктах 23, 24, абзацах втором - четвертом пункта 26, абзаце четвертом пункта 36 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

12) в пункте 43:

в абзаце втором после слов "проведение смен" дополнить словами ", включая первую смену летней оздоровительной кампании,";

абзац третий дополнить словами ", предусмотрев перенос сроков их работы с июня на август 2020 года";

13) пункты 1, 2 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

"1. Средства индивидуальной защиты.

2. Антисептические средства.".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







