В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

абзацы шестой и седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

"обеспечить изоляцию в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции.";

в абзаце первом пункта 2.3 слова "по 30 апреля 2020 года" заменить словами "по 11 мая 2020 года включительно";

абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Приостановить до 11 мая 2020 года включительно:";

пункт 2.6 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"граждан с 1 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в общественных местах (кроме улиц), объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, аптеках, общественном транспорте, включая легковое такси;";

в пункте 2.12 слова "до 30 апреля 2020 года" заменить словами "до 11 мая 2020 года";

в пункте 2.14.1 слова "до 30 апреля 2020 года" заменить словами "до 11 мая 2020 года включительно";

дополнить пунктом 2.14.3 следующего содержания:

"2.14.3. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить работу государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства в стационарной форме, в режиме полного карантина вместе с работниками указанных учреждений с их заменой не чаще чем один раз в две недели.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







