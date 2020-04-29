Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2020 года № 269 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2.1.14, 2-6, 2-8, 2-9, 3.3, 13, 16-2.2 и 16-4.2 постановления и названии приложения к постановлению слова "по 30.04.2020" заменить словами "до 12.05.2020".

1.2. Пункт 2.1.1 постановления исключить.

1.3. Пункт 2.1.3 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.3. Проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий".

1.4. Пункт 2.1.9 постановления после слов "табачной продукцией," дополнить словами "объектов розничной торговли семенами и удобрениями,".

1.5. В пунктах 2.1.13 и 18-5 постановления слова "пунктом 16-8" заменить словами "пунктами 2-12, 2-13 и 16-8".

1.6. В пунктах 2-1 и 2-2 постановления слова "До 30.04.2020" заменить словами "До 12.05.2020".

1.7. Абзац третий пункта 2-6 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется:

на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения, а также граждан, определенных решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 № 6-пг;

на проезд граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, следующих от их места проживания (места пребывания), в котором обеспечивался режим самоизоляции, в жилые или садовые дома".

1.8. Дополнить постановление пунктами 2-10 - 2.14, 2-14.1 и 2-14.2 следующего содержания:

"2-10. Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга:

2-10.1. По 22.05.2020:

Осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также в местах прохождения учебной и производственной практики.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, научных и медицинских организаций в части, касающейся осуществления практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования.

2-10.2. До 12.05.2020:

Осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг воспитанникам, в помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность образовательных организаций в части, касающейся реализации образовательных программ дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в соответствии с пунктами 2-12 и 2-13 постановления.

2-11. Рекомендовать образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, завершить 2019/20 учебный год 22.05.2020.

2-12. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 06.05.2020 по 08.05.2020 организовать в отдельных государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками, указанными в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2-13. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 06.05.2020 по 08.05.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками, указанными в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2-14. Комитету по образованию до 30.04.2020:

2-14.1. Определить перечень отдельных государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 2-12 постановления.

2-14.2. Определить порядок посещения воспитанниками государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в период до 12.05.2020".

1.9. Дополнить постановление пунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека".

1.10. Дополнить постановление пунктом 9.4 следующего содержания:

"9.4. Приостановить осуществление обучения в бесконтактной, внеаудиторной форме с применением дистанционных образовательных технологий в период с 06.05.2020 по 08.05.2020".

1.11. Дополнить постановление пунктами 16-2.4 - 16-2.6 следующего содержания:

"16-2.4. Обеспечить приостановление действия на городском пассажирском автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте, метрополитене, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения, на автобусах пригородного сообщения льготных и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий обучающихся по 22.05.2020, а также граждан, являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), - до 12.05.2020 с последующим восстановлением приостановленного периода.

16-2.5. До 30.04.2020 утвердить перечень муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, посадка и высадка пассажиров по которым осуществляется в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте, осуществление перевозок по которым запрещено с 01.05.2020 до 12.05.2020.

16-2.6. Обеспечить льготный проезд с оплатой 10 процентов от стоимости билета на смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, проезд за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения для граждан, являющихся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), следующих в жилые или садовые дома в направлении от Санкт-Петербурга в период с 30.04.2020 до 12.05.2020 при предъявлении документов в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом по транспорту".

1.12. В пункте 16-22 постановления слова "по 30.04.2020" заменить словами "до 12.05.2020".

2. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, дни с 06.05.2020 по 08.05.2020 являются нерабочими днями.

3. Постановление вступает в силу с 30.04.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







