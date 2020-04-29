Умирающий суббренд Nissan анонсировал новинку

Datsun, не так давно возрождённый бюджетный суббренд Nissan, но так и не снискавший славы, сообщил, что в ближайшее время представит новинку - обновлённый хэтчбек redi-GO.

Никакой информации, кроме описывающих новинку эпитетов, компания не предоставила. Так, Datsun redi-GO "предложит смелый, прогрессивный и спортивный дизайн", в который "упакованы" мастерство японского инжиниринга.

Напомним, модель redi-DO на платформе CMF-A дебютировала в 2016 году и позиционировалась как городской субкомпактный хэтчбек с высоким клиренсом (Urban-Cross).

Для модели предложены двигатели объёмом 0.8 и 1.0 литра, которые для хэтчбека нового модельного года были доведены до последнего экостандарта Индии - BS6. В пару базовому 54-сильному мотору определена 5-ступенчатая МКП, для второго, мощность которого составляет 68 л.с., доступен также простейший "робот" - автоматизированная механическая трансмиссия с одним сцеплением.

Что касается внешности, то на тизерах видны большая решётка радиатора, "бумеранги" светодиодных ходовых огней и новая головная оптика. То есть фейслифт провели по полной программе.

Фото: Пресс-служба Datsun.

Что ещё можно ожидать от обновлённого Datsun redi-GO: повышения уровня безопасности - будет установлена подушка безопасности переднего пассажира, и появления мультимедийной системы с сенсорным экраном.

На сколько в результате обновления подпрыгнет цена на redi-GO, пока неизвестно. Нынешняя версия хэтчбека стоит 280 000 рупий (примерно 274 000 рублей).

Появление Datsun redi-GO - начало конца бренда, который, кроме как в Индии, представлен в Казахстане, России, Индонезии и Южной Африки. Ранее "РГ" сообщала, что Nissan "убьёт" Datsun, так как он нерентабелен. По крайней мере, в Индии и Индонезии "бюджетникам" точно придёт конец, а вот с Россией бренд прощаться пока не собирается.