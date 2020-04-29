Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.04.2020 14:40
Рубрика: Легковые авто

Умирающий суббренд Nissan анонсировал новинку

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Datsun. Фото: Пресс-служба Datsun.
Фото: Пресс-служба Datsun.

Datsun, не так давно возрождённый бюджетный суббренд Nissan, но так и не снискавший славы, сообщил, что в ближайшее время представит новинку - обновлённый хэтчбек redi-GO.

Никакой информации, кроме описывающих новинку эпитетов, компания не предоставила. Так, Datsun redi-GO "предложит смелый, прогрессивный и спортивный дизайн", в который "упакованы" мастерство японского инжиниринга.

Напомним, модель redi-DO на платформе CMF-A дебютировала в 2016 году и позиционировалась как городской субкомпактный хэтчбек с высоким клиренсом (Urban-Cross).

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости
Nissan уволит почти четверть сотрудников питерского завода

Для модели предложены двигатели объёмом 0.8 и 1.0 литра, которые для хэтчбека нового модельного года были доведены до последнего экостандарта Индии - BS6. В пару базовому 54-сильному мотору определена 5-ступенчатая МКП, для второго, мощность которого составляет 68 л.с., доступен также простейший "робот" - автоматизированная механическая трансмиссия с одним сцеплением.

Что касается внешности, то на тизерах видны большая решётка радиатора, "бумеранги" светодиодных ходовых огней и новая головная оптика. То есть фейслифт провели по полной программе.

Фото: Пресс-служба Datsun.

Что ещё можно ожидать от обновлённого Datsun redi-GO: повышения уровня безопасности - будет установлена подушка безопасности переднего пассажира, и появления мультимедийной системы с сенсорным экраном.

Фото: www.carscoops.com
Что известно о новом Nissan Pathfinder

На сколько в результате обновления подпрыгнет цена на redi-GO, пока неизвестно. Нынешняя версия хэтчбека стоит 280 000 рупий (примерно 274 000 рублей).

Появление Datsun redi-GO - начало конца бренда, который, кроме как в Индии, представлен в Казахстане, России, Индонезии и Южной Африки. Ранее "РГ" сообщала, что Nissan "убьёт" Datsun, так как он нерентабелен. По крайней мере, в Индии и Индонезии "бюджетникам" точно придёт конец, а вот с Россией бренд прощаться пока не собирается.

#Datsun