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24.10.2019 05:45
Рубрика: Легковые авто

Nissan может снова отказаться от бренда Datsun

Текст: Андрей Полухин
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Datsun вновь может уйти в историю. Как свидетельствуют источники Reuters, Nissan рассматривает вопрос отказа от легендарного бренда - уже второго отказа за последние полвека.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Напомним, самостоятельно возникшая в 1931 году марка уже в 1934-м вошла в состав Nissan. В 1983-м из-за рыночной конъюнктуры материнский бренд решил отказаться от дочернего, и почти 30 лет название Datsun практически не использовалось. В 2012 году компания занялась возрождением легендарной марки, но только на некоторых локальных рынках. Например, в Индии, России, ЮАР и Индонезии. И спустя некоторое время якобы выяснилось, что это решение было неверным. Дескать, в той же Индонезии Datsun уже стал мешать продажам самого Nissan - в том числе благодаря более чем лояльной ценовой политике.

Впрочем, это частности, а в целом причина на поверхности - Nissan показал худший финансовый результат за 11 лет, а потому его боссы и занялись "разбором завалов". Источники агентства утверждают, что под нож пойдут все неприбыльные или малозначимые проекты - типа линейки Titan. Реформы могут затронуть все рынки, кроме крупнейшего - китайского.

Фото: Пресс-служба ИМЗ.
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Что это значит для России? С точки зрения Nissan - практически ничего. Компания сосредоточилась на производстве и продаже кроссоверов и готова разве что оптимизировать свою линейку. В частности, PR-директор компании накануне анонсировал появление в нашей стране нового электрического SUV - Ariya. А вот потерю Datsun у нас заметят, но долго горевать не будут. Обе бюджетные модели, выпускавшиеся на АвтоВАЗе, - on-DO и mi-DO построены на старинной местной "тележке", которую используют Granta. С точки зрения дизайна эти седан и хэтчбек теперь, обновившись, обошли даже соплатформенные Lada.

За 9 месяцев русско-японский Datsun продал у нас в стране 16,5 тысячи автомобилей. По всей видимости, тот же АвтоВАЗ сможет перехватить часть потенциальной аудитории марки. Плюс доступные седаны ранее обещали привезти сразу несколько китайских брендов, а также узбекский Ravon и азербайджанский Khazar.

#Nissan #Datsun