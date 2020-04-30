Постановление губернатора Белгородской области от 29 апреля 2020 года № 53 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- в подпункте 1.1 пункта 1 постановления слова "с 18 апреля по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 1 мая по 11 мая 2020 года";

- в подпункте 1.2 пункта 1 постановления:

во втором абзаце слова "с 18 апреля по 30 апреля 2020 года" заменить словами "с 1 мая по 11 мая 2020 года";

третий, четвертый абзацы изложить в следующей редакции:

"- с 1 мая по 5 мая включительно, с 9 мая по 11 мая включительно -выходные дни;

- с 6 мая по 8 мая включительно - рабочие дни в соответствии с установленным ими графиком";

- во втором абзаце пункта 2 постановления слова "(3-я, 4-я фазы эпидемического процесса)" заменить словами "(перечень прилагается)";

- в третьем абзаце пункта 2, втором и третьем абзацах пункта 3, пункте 4, втором абзаце подпункта 5.1 пункта 5 постановления слова "(3-я, 4-я фазы эпидемического процесса)" исключить;

- пункт 3 постановления дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:

3.1. Главе администрации города Белгорода Галдуну Ю.В., главе администрации Белгородского района Перцеву В.Н. совместно с УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.) после встречи и учета граждан Украины, прибывших в Белгородскую область воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом с территорий субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), организовать сопровождение и контроль за следованием указанных лиц до МАНН "Нехотеевка" для пересечения государственной границы.

3.2. Департаменту строительства и транспорта Белгородской области (Глаголев Е.С.) организовать выделение автомобильного транспорта для перевозки граждан Украины, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления, за их счет к МАПП "Нехотеевка".";

- в пунктах 10-12 постановления слова "30 апреля 2020 года" заменить словами "11 мая 2020 года";

дополнить постановление приложением "Перечень субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко





Приложение к постановлению Губернатора Белгородской области от 29 апреля 2020 г. № 53

Перечень субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Субъекты Российской Федерации

1. Москва

2. Московская область







