Глава Минздрава рассказал, чем коварен коронавирус

У пациентов с коронавирусом на фоне положительной динамики нередко появляется существенное ухудшение. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна", - цитирует его выступление на круглом столе ТАСС.

В такие моменты врачам важно "не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию", отметил он.

Мурашко назвал взаимодействие медработника и пациента залогом эффективности лечения.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за продление режима самоизоляции из-за коронавируса. В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что при сохранении тенденции к снижению темпа роста заражений в течение двух недель "мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры".