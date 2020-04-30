Указ губернатора Красноярского края от 30 апреля 2020 года № 111-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, решение Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, постановляю:";

пункты 1-3.4 изложить в следующей редакции:

"1. Временно приостановить:

1) проведение на территории Красноярского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

1.1. Приостановить с 6 апреля по 11 мая 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, и обеспечить реализацию указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

Министерству образования Красноярского края, главам муниципальных образований Красноярского края, частным образовательным организациям обеспечить с 6 апреля по 11 мая 2020 года включительно работу дежурных групп для воспитанников дошкольных образовательных организаций (детских садов), родители (законные представители) которых выполняют трудовые функции

в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

1.2. Приостановить с 1 мая по 1 июля 2020 года включительно деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края, направленную на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

2. Приостановить с 28 марта по 11 мая 2020 года включительно:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ), зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности, табачная продукция, автозапчасти), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Реализация указанных в настоящем подпункте непродовольственных товаров первой необходимости осуществляется исключительно в объектах розничной торговли, специализирующихся на их продаже;

3) работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением оказания услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

4) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания и организаций культурно-досугового типа;

5) работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков);

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

7) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2.1. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 2 настоящего указа, не распространяются на деятельность работодателей и их работников, являющихся:

1) непрерывно действующими организациями, в том числе:

а) в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения;

б) организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

в) организациями, эксплуатирующими гидротехнические сооружения, организациями атомной промышленности;

г) строительными организациями, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

д) организациями, осуществляющими предоставление гостиничных услуг;

е) организациями сельскохозяйственной отрасли Красноярского края,

в том числе осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также организациями, занятыми на весенних полевых работах;

2) медицинскими организациями и организациями социального обслуживания;

3) организациями, осуществляющими доставку аптечных товаров;

4) организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

5) организациями, осуществляющими неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организациями, предоставляющими финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

7) организациями, выполняющими неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе организациями, выпускающими средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также организациями, выпускающими материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

8) организациями в сфере обращения с отходами производства и потребления;

9) организациями, осуществляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения, включая организации, выполняющие работу по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, в том числе по обслуживанию лифтов и подъемных платформ для инвалидов, выполнению работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, организации, обеспечивающие доставку твердого топлива;

10) организациями, обеспечивающими производство и (или) доставку продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, а также организациями, осуществляющими поставку (доставку, транспортировку) материалов, ингредиентов, сырья и комплектующих, необходимых для их производства;

11) организациями системы нефтепродуктообеспечения, нефтеперерабатывающими организациями, организациями металлургического производства;

12) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также общественными объединениями работодателей;

13) организациями, осуществляющими транспортное обслуживание населения;

14) организациями строительной отрасли Красноярского края, осуществляющими строительство объектов государственной собственности Красноярского края в соответствии с перечнем строек и объектов и мероприятиями государственных программ Красноярского края, а также осуществляющими строительство жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов;

15) организациями дорожной отрасли Красноярского края;

16) организациями, осуществляющими деятельность в сферах лесозаготовки и лесопереработки на территории Красноярского края;

17) организациями, оказывающими услуги по дезинфекции помещений и общественных пространств в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

18) организациями в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь;

19) организациями, осуществляющими производство и издание печатных и электронных средств массовой информации;

20) организациями, оказывающими услуги по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг;

21) адвокатами при исполнении ими обязанностей по оказанию юридической помощи гражданам и организациям;

22) страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;

23) организациями, обеспечивающими транспортную безопасность объектов транспортной инфраструктуры, организациями, обеспечивающими работу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

24) организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт тахографов, а также бортовых устройств (сторонних бортовых устройств), обеспечивающих при помощи технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS сбор, хранение и передачу данных о местоположении транспортного средства;

25) организациями, обеспечивающими охрану зданий, сооружений и территорий, а также организациями, осуществляющими монтаж, техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарных систем;

26) организациями, осуществляющими и обеспечивающими производство товаров и услуг, необходимых для организаций строительной отрасли, указанных в подпункте "г" подпункта 1, подпунктах 5, 14 пункта 2.1 настоящего указа;

27) организациями, осуществляющими продажу семян, посадочного материала (саженцев), удобрений и садово-огородного инвентаря;

28) организациями, осуществляющими деятельность в рамках государственного оборонного заказа, а также смежными (подрядными) организациями, обеспечивающими поставку товаров, работ, услуг в соответствии с государственными контрактами (контрактами) по государственному оборонному заказу;

29) смежными (подрядными) организациями, обеспечивающими поставку товаров, работ, услуг для осуществления непрерывного производственного цикла системообразующих организаций;

30) организациями, осуществляющими производство, реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции;

31) организациями, осуществляющими распространение продукции средств массовой информации;

32) организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники;

33) организациями, осуществляющими деятельность по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, а также животных, от права собственности на которых отказались их владельцы;

34) организациями, предоставляющими транспортные, бухгалтерские, аудиторские услуги организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;

35) организациями, осуществляющими техническое обслуживание и ремонт всех видов транспорта;

36) организациями, осуществляющими услуги по ремонту бытовой техники, сервисному обслуживанию и текущему ремонту компьютерной техники и периферийного оборудования;

37) структурными подразделениями общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" в части подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

38) иными организациями, определяемыми Правительством Красноярского края с учетом социально-экономической обстановки на территории Красноярского края.

2.2. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 2 настоящего указа, не распространяются на деятельность нотариусов, осуществляющих совершение нотариальных действий экстренного и неотложного характера.

Перечень нотариальных действий экстренного и неотложного характера и нотариусов, осуществляющих их совершение, устанавливается Нотариальной палатой Красноярского края.

2.3. Обязать работодателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, обеспечить принятие решений об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Решения работодателей об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в течение 3 дней с момента их принятия направляются в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Красноярского края по месту выполнения указанными работниками трудовых функций (работ по гражданско-правовым договорам).

Обязать работодателей, указанных в настоящем пункте, обеспечить выполнение превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края.

Правительству Красноярского края разработать порядок осуществления контроля за соблюдением работодателями превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края".

2.4. Установить, что хозяйствующие субъекты, в отношении деятельности которых установлены ограничительные меры в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или настоящим указом, вправе принять решения об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), осуществляющих функции охраны объектов недвижимого имущества, а также мероприятия по поддержанию систем жизнеобеспечения объектов таких хозяйствующих субъектов.

Решения хозяйствующих субъектов об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 дней с момента их принятия направляются в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Красноярского края по месту выполнения указанными работниками (исполнителями) соответствующих функций и мероприятий.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края".

2.5. Министерству социальной политики Красноярского края:

организовать работу краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще чем один раз в две недели;

совместно с министерством финансов Красноярского края определить объемы финансового обеспечения дополнительной потребности краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в условиях работы в закрытом круглосуточном режиме.

2.6. Обязать руководителей краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, обеспечить:

принятие решений об установлении перечня работников, непосредственно оказывающих социальные услуги в условиях работы в закрытом круглосуточном режиме, с установлением графика сменности;

круглосуточное пребывание работников, непосредственно оказывающих социальные услуги в условиях работы в закрытом круглосуточном режиме, с организацией мест для сна, отдыха и приема пищи.

3. Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти (по компетенции) обеспечить контроль за исполнением на территории Красноярского края гражданами и организациями ограничений, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего указа.

3.1. Установить, что по предложению глав муниципальных образований Красноярского края, согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, с территорий соответствующих муниципальных образований Красноярского края отдельными правовыми актами Губернатора Красноярского края могут быть сняты ограничительные меры, предусмотренные настоящим указом.

3.2. Гражданам, прибывающим в аэропорты городов Красноярска (международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского), Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева) из городов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечить режим "самоизоляции" на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

жителям населенных пунктов Красноярского края - в домашних условиях;

гражданам, проживающим в других субъектах Российской Федерации, - по месту своего пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания.

3.3. Гражданам, прибывающим в аэропорты города Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева), села Хатанга (аэропорт Хатанга) из городов Красноярска, Новосибирска, других населенных пунктов иных субъектов Российской Федерации, обеспечить режим "самоизоляции" на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

жителям города Норильска и населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района - в домашних условиях;

гражданам, проживающим в других населенных пунктах Красноярского края и иных субъектах Российской Федерации, - по месту своего пребывания (при наличии возможности) или в условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания.

3.4. Обязать лиц, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего указа, немедленно сообщать в министерство здравоохранения Красноярского края по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства (места пребывания), номер контактного телефона, наименование населенного пункта, из которого прибыли, дату прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







