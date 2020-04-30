Chery передала кроссоверы медикам для борьбы с коронавирусом

Кроссоверы Chery помогут врачам и медсестрам столичной Городской клинической больницы №52 во время пандемии коронавируса. Компания передала им тестовые автомобили - чтобы медикам было проще добираться из учреждения до места отдыха и обратно.

Часть медперсонала ГКБ №52 в эти дни живет не дома, а в гостиницах. Столичные власти обеспечили врачей и медсестер временным жильем, чтобы они могли ограничить свои контакты с близкими и друзьями. Теперь борющимся с коронавирусом медикам будет проще перемещаться от места их работы до гостиниц и наоборот. В их распоряжении будут несколько кроссоверов Chery. В "мирное" время они предназначались для журналистских тест-драйвов, но сейчас их проведение невозможно, и в представительстве китайской компании приняли решение использовать простаивающие машины для доброго дела.

- Мы передали до конца пандемии свободные автомобили из нашего парка, среди которых есть и семиместные кроссоверы Chery Tiggo 8, для того, чтобы медперсонал быстрее приезжать к пациентам и спасать их жизни. Это наш скромный вклад для борьбы с коронавирусом, - прокомментировал решение директор АО "Чери Автомобили Рус" Владимир Шмаков.

Это не первый подобный пример в России. Так, свои машины медикам передавали Audi, Kia, BMW и Toyota. Между тем, столичный дептранс сообщил, что медработники, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, не будут платить за парковку в платных зонах.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.