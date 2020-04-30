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30.04.2020 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежавший из больницы с COVID-19 амурчанин заразил пять человек

Текст: Артем Красиков

В Благовещенске мужчина, сбежавший из больницы через окно, заразил коронавирусом пять членов своей семьи, в том числе и новорожденного ребенка.

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"Младенцу чуть больше месяца. Состояние всех стабильное, они получают необходимое лечение. Но этот случай ярко показывает, что безответственное поведение может привести к печальным последствиям", - цитирует пресс-служба правительства Приамурья руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой

В отношении нарушителя режима возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ).

В Амурской области зафиксировано 56 случаев инфицирования COVID-19. 12 человек уже выздоровели.

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