Сбежавший из больницы с COVID-19 амурчанин заразил пять человек

В Благовещенске мужчина, сбежавший из больницы через окно, заразил коронавирусом пять членов своей семьи, в том числе и новорожденного ребенка.

"Младенцу чуть больше месяца. Состояние всех стабильное, они получают необходимое лечение. Но этот случай ярко показывает, что безответственное поведение может привести к печальным последствиям", - цитирует пресс-служба правительства Приамурья руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой

В отношении нарушителя режима возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ).

В Амурской области зафиксировано 56 случаев инфицирования COVID-19. 12 человек уже выздоровели.