В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.

Пресс-служба областного министерства здравоохранения распространила комментарий исполняющего обязанности министра Олега Костина. Как сообщил чиновник, договор, заключенный на поставки средств индивидуальной защиты, расторгнут, а заключивший его директор Саратовского аптечного склада отстранен от должности.

- Ущерб бюджету нанесен не был, мы готовы представить правоохранительным органам всю информацию по планировавшейся закупке, - отметил руководитель ведомства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в областную прокуратуру, попросив проверить госзакупку индивидуальных средств защиты по завышенной цене для саратовских медиков. После чего правоохранители начали проверку обоснованности расходования бюджетных средств подобным образом.

Всего Саратовский аптечный склад на приобретение масок, защитных костюмов и очков собирался потратить более 43 миллионов рублей.