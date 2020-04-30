В Новосибирске главу службы участковых решили уволить за план по штрафам

В Новосибирске принято решение об увольнении начальницы службы участковых. Как уточнили "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, о фактическом отстранении ее от занимаемой должности пока неизвестно.

- По результатам служебной проверки принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел РФ за нарушение требований законодательства. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сотрудница полиции попала в поле зрения СМИ после того, как в общественном доступе оказались аудиозаписи с распоряжениями, которые начальница новосибирских участковых раздавала подчиненным. В частности, она требовала предоставить с каждого района города не менее десяти протоколов, составленных в отношении граждан, нарушающих режим самоизоляции. "На улице гуляющих хватает", - обосновывала она справедливость своих требований.

После того, как аудиосообщения были обнародованы, в областном управлении полиции начали проверку. А вскоре в отставку подал руководитель регионального ГУ МВД Юрий Стерликов.