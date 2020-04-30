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30.04.2020 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму режим самоизоляции продлен до 11 мая

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал поправки к указу о введении режима повышенной готовности, согласно которым обязательная самоизоляция граждан продлена в регионе до 11 мая.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Это означает, что по-прежнему крымчанам можно будет покидать свои дома только для похода в магазины за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора, выгула животных в 100 метрах от жилища и для поездок на предприятия, включенных в список жизненно важных. Правда, с 1 мая этот перечень расширится, и к нему добавятся предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.

Это салоны красоты, парикмахерские, мастерские по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе обуви, ателье, прачечные и химчистки, а также магазины стройматериалов, автозапчастей, скобяных изделий, сантехники и кабельной продукции.

Также в новой редакции указа прописано обязательное помещение на 14 дней в обсерватор всех приезжающих на полуостров жителей других регионов РФ, которые не имеют в собственности недвижимости в РК - квартир, жилых домов, апартаментов, эллингов, дачных и садовых домов. К указу приложено типовое уведомление об изоляции в обсерваторе, которое надо будет заполнить всем прибывающим на полуостров жителям других регионов РФ.

В то же дистанционный формат обучения в школах и вузах полуострова продлен до 22 мая, когда и завершится учебный год 2019/2020.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в РФ до 12 мая.

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