Жителям ХМАО разрешили заниматься спортом на улице

В Ханты-Мансийском автономном округе теперь шесть часов в день можно заниматься спортом на улице без использования инвентаря. Режим самоизоляции, однако, продолжает действовать в регионе - он актуален до 11 мая.

Бегать, кататься на велосипеде и заниматься финской ходьбой можно только в определенные часы. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сказала во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram.

- Заниматься спортом граждане вправе с 5 до 8 утра, а также вечером с 21:00 до 00:00. Это должны быть индивидуальные занятия с дистанцией в пять метров, - ответила на вопрос подписчика глава автономного округа.

В Югре лабораторно подтверждено 387 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в регионе скончался третий пациент, у которого был обнаружен COVID-19.

Тем временем

В других регионах пытаются сделать так, чтобы жители реже выходили на улицу. Например, в Краснотурьинске для борьбы с распространением коронавируса решили отключать уличное освещение после 23 часов.

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