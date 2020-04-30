Российские банки отменили комиссию за переводы до 100 тысяч рублей

Российские банки отменили клиентскую комиссию за переводы на сумму до 100 тысяч рублей в Системе быстрых платежей (СБП). Ряд банков и вовсе сохранил переводы в рамках системы полностью бесплатными. Таким образом банковские структуры успели подготовиться к введению ограничений по тарифам в СБП.

Как ранее писала "Российская газета", Банк РФ с 1 мая устанавливает предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.

Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.