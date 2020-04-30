Следователи завели дело на чиновников после смерти семьи в Выборге

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил второе уголовное дело по факту гибели многодетной семьи в Выборге. Расследование ведется по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", в поле зрения следователей попали муниципальные чиновники и сотрудники контролирующих органов в Выборге.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, выявлено, что чиновники не исполнили свои обязанности как в плане соблюдения прав несовершеннолетних, так и противопожарной безопасности.

Напомним, в Выборге в одноэтажном частном доме при пожаре погибла семья из восьми человек - родители и шестеро их детей, самому старшему было восемь лет.

Один из главных вопросов, который сейчас выясняют следователи, как дом мог так быстро сгореть, ведь пожарные приехали быстро. Если здание было совсем ветхим, то как чиновники из органов опеки и попечительства, а также соцслужбы допустили, что многодетная семья жила в таких условиях.