Новости

Около 2500 военнослужащих, курсантов и воспитанников заболели COVID-19 20:49
Тестирование на наличие антител к коронавирусу в Москве будет бесплатным 20:49
Онлайн-технологии не заменят традиционного обучения 20:30
В Ленобласти завели дело на директора мусороперерабатывающего завода 20:20
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве 20:05
Ученые пригласили добровольцев, чтобы исследовать иммунитет к COVID-19 20:04
Аттестация в 9 классах может пройти на основе итоговых оценок 20:01
Следователи завели дело на чиновников после смерти семьи в Выборге 19:59
Посетившего СК крымчанина обвинили в нарушении самоизоляции 19:56
Доктор Мясников заявил о возможности второй волны коронавируса осенью 19:54
Учебный год для большинства школьников может завершиться в середине мая 19:39
Посольство Кубы в США подверглось обстрелу 19:37
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой "золотых" масок 19:28
Врач рассказал, что с помощью ИВЛ удается спасти не всех больных COVID-19 19:24
В районах Чувашии прошел "черный дождь" 19:23
Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников 19:04
Умер актер из сериала "Бригада" Альберт Панков 19:03
С 1 мая в Ростовской области вводится обязательное ношение масок 19:00
Российский онлайн-кинорынок объявил даты проведения своих мероприятий 19:00
В Ленобласти прошел персональный парад для штурмовавшего Берлин ветерана 18:56
Фото: Сигурни Уивер снимается в "Аватаре 2" 18:39
В Петербурге замдиректора детского магазина заподозрили в педофилии 18:37
Путин присудил гранты в области культуры и искусства 18:35
Германия готовится открыть детские площадки, зоопарки и церкви 18:34
В Сочи на майские праздники перекроют проезды к туробъектам 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Какая погода ждет россиян в начале майских праздников
Какая погода ждет россиян в начале майских праздников
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
30.04.2020 19:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи завели дело на чиновников после смерти семьи в Выборге

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил второе уголовное дело по факту гибели многодетной семьи в Выборге. Расследование ведется по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", в поле зрения следователей попали муниципальные чиновники и сотрудники контролирующих органов в Выборге.

В Иркутской области загорелись восемь домов

Как сообщает пресс-служба регионального СК, выявлено, что чиновники не исполнили свои обязанности как в плане соблюдения прав несовершеннолетних, так и противопожарной безопасности.

Напомним, в Выборге в одноэтажном частном доме при пожаре погибла семья из восьми человек - родители и шестеро их детей, самому старшему было восемь лет.

Один из главных вопросов, который сейчас выясняют следователи, как дом мог так быстро сгореть, ведь пожарные приехали быстро. Если здание было совсем ветхим, то как чиновники из органов опеки и попечительства, а также соцслужбы допустили, что многодетная семья жила в таких условиях.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин объявил программу поддержки НКО из семи пунктов
ВОЗ ожидает начала второй волны коронавируса в мире
Воробьев: Подмосковье готовится ввести "масочный" режим
На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
За последние сутки количество случаев COVID-19 достигло 106 498 в 85 регионах
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров