Трамп объяснил лидерство США по COVID-19 "лучшей системой тестирования"

В США число инфицированных коронавирусом превысило очередную психологическую отметку в миллион граждан. Лидерство своей страны по данному показателю президент Дональд Трамп объяснил хорошо работающей системой тестирования.

Единственная причина, почему в США такие цифры, заключается в том, что "наша система тестирования - лучше, чем в любой другой стране мира", - написал хозяин Белого дома в Twitter. По количеству заразившихся коронавирусом Соединенные Штаты прочно удерживают первое место. За ними следует Испания, где более 230 тысяч выявленных случаев, пишет ТАСС.

Ограничительные меры, введенные для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, наносят серьезный ущерб экономике США. По прогнозам старшего советника президента Кевина Хассетта, уже к июню на фоне пандемии коронавируса уровень безработцы в стране может достигнуть 16-20 процентов. Пока же этот показатель составляет 4,4 процента. На этом фоне американский лидер призвал штаты отменять санитарные ограничения, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.