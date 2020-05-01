В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. Об этом сообщило издание El Mundo. Информацию подтвердил источник в российских правоохранительных органах.

"Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции", - приводит ТАСС слова источника.

Ранее испанская газета сообщила о задержании Мурги в городе Аликанте по запросу России. Бывший чиновник якобы просил убежище в Испании, но у местной полиции был международный ордер на его арест за растрату.

Еще в 2019 году следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило в отношении Мурги уголовное дело. По версии следствия, он распорядился суммой в 3,5 млн рублей, предназначенной для регионального бюджета, по своему усмотрению. Позже стало известно, что бывший чиновник находится в международном розыске.

Андрей Мурга был заместителем председателя правительства Ставропольского края с сентября 2013-го по март 2018 года. В Госдуме он работал с декабря 2011-го по сентябрь 2013-го.