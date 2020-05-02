Членов экипажа плавбазы, где произошел взрыв, эвакуировали

Экипаж плавбазы "Всеволод Сибирцев" в Находке, где произошел взрыв, эвакуировали. Одна женщина, которая находилась на борту, сломала при этом ногу.

- В настоящий момент на судне находятся только ремонтники, - сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

Напомним, сегодня утром на крупнейшем плавзаводе России "Всеволод Сибирцев" взорвался газовый баллон. Открытого горения не было. Погиб один человек, еще один доставлен в больницу с травмами.

ДВСУТ СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего гибель человека. Проверку также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.