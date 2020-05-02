Названа предварительная причина взрыва на плавбазе в Приморье

Названа предварительная причина ЧП на крупнейшей в России плавбазе "Всеволод Сибирцев", стоящего в Находке. Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности во время проведения сварочных работ.

- Сварщик прожег палубу над топливным танком, в результате произошел хлопок топливных газов, - сообщил ТАСС представитель Росморречфлота.

Напомним, хлопок произошел сегодня утром. Погиб один человек, тот самый сварщик. Другой человек доставлен в больницу с травмами. Все находившиеся на плавзаводе эвакуированы. По факту происшествия Дальневосточное следственное управление на транспорте расследует уголовное дело.