Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым

После решения о помещении в обсерватор всех прибывающих на полуостров из других регионов РФ появились теневые схемы проезда в регион с помощью пересадки в другие машины у Крымского моста. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Народ придумывает способ обойти запрет, начинают работать различные серые схемы, - отметил Аксенов.

Жители разных регионов РФ едут микроавтобусом с краснодарскими госномерами до блокпоста на таманском берегу, а потом пересаживаются на крымские такси. При этом, чтобы обосновать необходимость приехать в Крым, водители и пассажиры придумывают различные правдоподобные легенды. Замначальника МВД по РК Александр Смаглин заявил о готовности скорректировать работу полицейских так, чтобы пресекать подобные попытки.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков рассказал, что за вчерашние сутки трое человек из числа приехавших в Крым железнодорожным транспортом, пятеро - самолетом и девять с пункта пропуска у Крымского моста поместили в обсерватор. Всего за прошедшие сутки в Крым прибыли 2000 человек, что на 500 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Самолетами прилетели 677 человек, 124 прибыли железнодорожным транспортом. Через мост приехали 1200 человек.

По данным заместитель начальника МВД по РК Александра Смаглина, транспортный поток по Керченскому мосту сократился до 1750 единиц транспорта, не пропущены в Крым 32 машины.

Как сообщалось ранее, в новой редакции указа главы Крыма прописано обязательное помещение на 14 дней в обсерватор всех приезжающих на полуостров жителей других регионов РФ, которые не имеют в собственности недвижимости в РК - квартир, жилых домов, апартаментов, эллингов, дачных и садовых домов.

Для приема россиян, которые проигнорируют просьбу региональных властей не приезжать в Крым на майские праздники, выделили два санатория - "Мисхор" на Южном берегу Крыма и "Прибой" в Евпатории.

По состоянию на 2 мая в Республике Крым зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции. На текущий период в республике зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 11 - из субъектов РФ, 72 случая - местные.