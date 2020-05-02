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02.05.2020 11:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

После решения о помещении в обсерватор всех прибывающих на полуостров из других регионов РФ появились теневые схемы проезда в регион с помощью пересадки в другие машины у Крымского моста. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Народ придумывает способ обойти запрет, начинают работать различные серые схемы, - отметил Аксенов.

Жители разных регионов РФ едут микроавтобусом с краснодарскими госномерами до блокпоста на таманском берегу, а потом пересаживаются на крымские такси. При этом, чтобы обосновать необходимость приехать в Крым, водители и пассажиры придумывают различные правдоподобные легенды. Замначальника МВД по РК Александр Смаглин заявил о готовности скорректировать работу полицейских так, чтобы пресекать подобные попытки.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков рассказал, что за вчерашние сутки трое человек из числа приехавших в Крым железнодорожным транспортом, пятеро - самолетом и девять с пункта пропуска у Крымского моста поместили в обсерватор. Всего за прошедшие сутки в Крым прибыли 2000 человек, что на 500 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Самолетами прилетели 677 человек, 124 прибыли железнодорожным транспортом. Через мост приехали 1200 человек.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По данным заместитель начальника МВД по РК Александра Смаглина, транспортный поток по Керченскому мосту сократился до 1750 единиц транспорта, не пропущены в Крым 32 машины.

Как сообщалось ранее, в новой редакции указа главы Крыма прописано обязательное помещение на 14 дней в обсерватор всех приезжающих на полуостров жителей других регионов РФ, которые не имеют в собственности недвижимости в РК - квартир, жилых домов, апартаментов, эллингов, дачных и садовых домов.

Для приема россиян, которые проигнорируют просьбу региональных властей не приезжать в Крым на майские праздники, выделили два санатория - "Мисхор" на Южном берегу Крыма и "Прибой" в Евпатории.

По состоянию на 2 мая в Республике Крым зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции. На текущий период в республике зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 11 - из субъектов РФ, 72 случая - местные.

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