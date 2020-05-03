Официальный Сеул опроверг слухи о возможной операции Ким Чен Ына

Напомним, что с середины апреля лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно исчез с поля зрения и прекратил публичную деятельность. Это спровоцировало разного рода версии, включая его возможную смерть, кому или как минимум серьезную операцию на сердце. Правда были и те, кто говорил, что ничего необычного не произошло. 2 мая официальные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын принял участие в открытии завода по производству удобрений. В подтверждение были опубликованы фотографии и видео. Хотя тем самым слухи о смерти или коме Кима были опровергнуты, но появились другие. Некоторые СМИ, ссылаясь на мнение врачей, просмотревших видеохронику и фотографии Кима на открытии завода, заявили, что Ким, скорее всего, перенес операцию на сердце или у него недавно точно были какие-то серьезные проблемы.

В воскресенье, 3 мая, в администрации президента РК прокомментировали все эти версии. "Мы считаем, что председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну не делали операцию", - цитируют СМИ слова высокопоставленного сотрудника администрации президента РК. Чиновник, отвечая на уточняющие вопросы, добавил, что эту относится как к серьезным, так и легким или несложным видам операций.

При этом чиновник выразил уверенность в обоснованности мнения руководства Южной Кореи. "У нас есть основания, чтобы считать, что у Ким Чен Ына не было операций, но мы не можем говорить, что это за основания. В результате комплексного анализа сделан такой вывод… В разведывательных структурах (Южной Кореи - прим. "РГ") точно так же считают", - сказал представитель администрации президента Республики Корея.

Отметим, что в руководстве Юга с самого начала появления слухов постоянно говорили, что они не зафиксировали никаких признаков необычной ситуации на Севере, а Ким Чен Ын полностью контролирует ситуацию в КНДР.

Примечательно, что другой сотрудник администрации президента РК даже раскритиковал заявления двух избранных депутатов парламента Южной Кореи из числа бывших перебежчиков из КНДР Тхэ Ён Хо и Чи Сон Хо. Первый заявил, что Ким Чен Ын "точно в таком состоянии, что не может подняться", а второй "на 99 процентов уверен, что Ким умер", пообещав, что в эти выходные КНДР сделает официальное заявление о смерти своего лидера. Вместо этого Ким лично появился на публике.

"Хорошо бы было, чтобы они (избранные депутаты Тхэ Ён Хи и Чи Сон Хо - прим. "РГ") извинились… Очень большое сожаление вызывает тот факт, что они распространяют такие необоснованные слухи", - сказал чиновник в беседе с журналистами. Ряд СМИ также раскритиковали ставших депутатами бывших перебежчиков с Севера, указав им на необходимость понимания того, что с новыми правами приходят и более серьезные обязанности, включая ответственность за свои слова.

"Очень бы хотелось, чтобы из всей этой ситуации все сделали вывод: стоит верить тому, что официально говорит наша разведка, а не какие-то так называемые "источники" в Северной Корее", - отметил пресс-секретарь администрации президент РК Кан Мин Сок.

В руководстве Южной Кореи также сказали, что не верят в спекуляции по поводу того, что на показанном СМИ КНДР Сунчхонском заводе по производству удобрений занимаются обогащением урана для ядерного оружия. "Не особо верим этим сообщениям", - заявил чиновник, добавив: "Про Северную Корею вообще много что говорят…"