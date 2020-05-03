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03.05.2020 18:56
Рубрика: В мире

Официальный Сеул опроверг слухи о возможной операции Ким Чен Ына

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В администрации президента Республики Корея (РК) опровергли спекуляции, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, перенес серьезную операцию, что стало причиной его долгого отсутствия на публике. Официальный Сеул подчеркнул, что "ни серьезной, ни легкой" операций не было, и у властей Юга "есть основания" так считать. Чиновники также раскритиковали ряд местных политиков, которые буквально пару дней назад заверяли всех, что "Ким Чен Ын мертв с вероятностью на 99 процентов" или что он "как минимум точно не может подняться с кровати".

Напомним, что с середины апреля лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно исчез с поля зрения и прекратил публичную деятельность. Это спровоцировало разного рода версии, включая его возможную смерть, кому или как минимум серьезную операцию на сердце. Правда были и те, кто говорил, что ничего необычного не произошло. 2 мая официальные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын принял участие в открытии завода по производству удобрений. В подтверждение были опубликованы фотографии и видео. Хотя тем самым слухи о смерти или коме Кима были опровергнуты, но появились другие. Некоторые СМИ, ссылаясь на мнение врачей, просмотревших видеохронику и фотографии Кима на открытии завода, заявили, что Ким, скорее всего, перенес операцию на сердце или у него недавно точно были какие-то серьезные проблемы.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Северокорейские СМИ сообщили детали появления Ким Чен Ына на публике

В воскресенье, 3 мая, в администрации президента РК прокомментировали все эти версии. "Мы считаем, что председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну не делали операцию", - цитируют СМИ слова высокопоставленного сотрудника администрации президента РК. Чиновник, отвечая на уточняющие вопросы, добавил, что эту относится как к серьезным, так и легким или несложным видам операций.

При этом чиновник выразил уверенность в обоснованности мнения руководства Южной Кореи. "У нас есть основания, чтобы считать, что у Ким Чен Ына не было операций, но мы не можем говорить, что это за основания. В результате комплексного анализа сделан такой вывод… В разведывательных структурах (Южной Кореи - прим. "РГ") точно так же считают", - сказал представитель администрации президента Республики Корея.

Отметим, что в руководстве Юга с самого начала появления слухов постоянно говорили, что они не зафиксировали никаких признаков необычной ситуации на Севере, а Ким Чен Ын полностью контролирует ситуацию в КНДР.

Примечательно, что другой сотрудник администрации президента РК даже раскритиковал заявления двух избранных депутатов парламента Южной Кореи из числа бывших перебежчиков из КНДР Тхэ Ён Хо и Чи Сон Хо. Первый заявил, что Ким Чен Ын "точно в таком состоянии, что не может подняться", а второй "на 99 процентов уверен, что Ким умер", пообещав, что в эти выходные КНДР сделает официальное заявление о смерти своего лидера. Вместо этого Ким лично появился на публике.

Фото: Минобороны Республики Корея
В районе межкорейской границы произошла перестрелка

"Хорошо бы было, чтобы они (избранные депутаты Тхэ Ён Хи и Чи Сон Хо - прим. "РГ") извинились… Очень большое сожаление вызывает тот факт, что они распространяют такие необоснованные слухи", - сказал чиновник в беседе с журналистами. Ряд СМИ также раскритиковали ставших депутатами бывших перебежчиков с Севера, указав им на необходимость понимания того, что с новыми правами приходят и более серьезные обязанности, включая ответственность за свои слова.

"Очень бы хотелось, чтобы из всей этой ситуации все сделали вывод: стоит верить тому, что официально говорит наша разведка, а не какие-то так называемые "источники" в Северной Корее", - отметил пресс-секретарь администрации президент РК Кан Мин Сок.

В руководстве Южной Кореи также сказали, что не верят в спекуляции по поводу того, что на показанном СМИ КНДР Сунчхонском заводе по производству удобрений занимаются обогащением урана для ядерного оружия. "Не особо верим этим сообщениям", - заявил чиновник, добавив: "Про Северную Корею вообще много что говорят…"

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын

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