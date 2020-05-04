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Рубрика: В мире

Госдеп прокомментировал долгое отсутствие лидера КНДР на публике

Вашингтон не считает длительное отсутствие на публике главы КНДР беспрецедентным явлением. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отказавшись сообщить, что известно американскому внешнеполитическому ведомству.

Фото: AP Photo/ Alex Brandon
Президент США отреагировал на появление лидера КНДР на публике

"И ранее бывало, когда председатель Госсовета долго не появлялся на публике", - сказал дипломат. Он отметил, что весь мир видел фотографии, сделанные первого мая во время открытия Сунчхонского завода удобрений. Судя по снимкам, Ким Чен Ын здоров. По словам Помпео, для США задача остается прежней: убедить северокорейцев отказаться от ядерного оружия.

ТАСС напоминает, что лидер КНДР 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, после чего долго не появлялся на публике. Он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего деда - Ким Ир Сена.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире США Лидер КНДР Ким Чен Ын Корейский кризис

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