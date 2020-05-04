Посольство осудило заявление Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года. Вместо привлечения виновных к ответственности в Киеве предпочитают обвинять Москву "в неких тайных замыслах против страны". Такой комментарий размещен на странице посольства РФ на Украине в Facebook.

По мнению дипломатов, установить имена тех, кто спланировал и организовал погром в Доме профсоюзов, можно без труда, используя видеозаписи и показания очевидцев. Но украинская Фемида просто не готова двигаться к достижению этой цели.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что Москва не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Цинизм и наглость. Российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни", - прокомментировал заявление МИД глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. И добавил, что спустя шесть лет так никто и не понес ответственности за гибель 48 человек.