В Крыму оценят возможность введения масочного режима с 12 мая

В Республике Крым с 12 мая может быть введен обязательный масочный режим. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

- У нас ситуация менее напряженная, чем в других субъектах РФ. Мы сегодня поэтапно начали вводить в работу бизнес, выполняющий требования профилактики коронавируса, - сказала она. - В свете того, что эти ограничительные мероприятия несколько ослабляются в части работы предприятий разной сферы деятельности, я предлагаю рассмотреть вопрос о введении масочного режима на территории субъекта. Количество заболевших с каждым днем увеличивается, растет число контактных лиц и медработников, задействованных в этом процессе. И субъекты хозяйствования должны понять, что для них станет обязательным запуск в магазины только людей в масках. То есть без маски человек не имеет права зайти в тот или иной торговый объект.

Как отметила Пеньковская, это должна быть не медицинская, а обычная гигиеническая маска, которую следует менять раз в несколько часов.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что с 12 мая в РК начнут работать еще больше сфер бизнеса, поэтому ношение маски будет обязательным в общественном транспорте, при посещении магазинов, общественных заведений и социальных объектов.

- Если сейчас процесс выявления больных коронавирусом пойдет особенно с явными признаками, теоретически мы за две недели можем забить все наши обсерваторы и больницы. Вероятность негативного прогноза достаточно высока, - отметил Аксенов. - Избежать его можно, только соблюдая все меры предосторожности. Но и это не означает, что нам удастся избежать вспышки с учетом того, что у нас много бессимптомников, заехавших после 25 марта на территорию республики. Мы отдаем себе отчет в том, что происходит, иллюзий не строим. Понимаем, что заболевших на территории РК больше, чем выявлено на сегодняшний день. К нам в руки попадают только те, у кого явные признаки ОРВИ, и только в этом случае мы тестируем их на коронавирус. В остальных случаях тестирования нет, и люди являются разносчиками инфекции.

Глава Крыма потребовал от правительства РК оценить запас масок в аптеках и торговых сетях и возможности расширения их поставок. "Чтобы не делать людей заложниками ситуации: чтобы не было так, купить невозможно, и выйти получается невозможно, - резюмировал Аксенов. - Раз мы говорим о введении масочного режима, эти маски должны быть в наличии по приемлемым ценам, не по спекулятивным и астрономическим".

Ранее обязательный масочный режим был введен в соседних с РК Севастополе, в Краснодарском крае и Ростовской области.

По последним данным, в Республике Крым выявлено 111 человек, зараженных COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся порядка 1,9 тысяч человек, в стационарах - 125, изолированы в обсерваторы - 855. При этом, по данным Роспотребнадзора, на лечении от коронавируса - 72 человека, выздоровели - 39.