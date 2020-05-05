Япония выделит 800 миллионов долларов на вакцину от коронавируса

Япония выделит 800 миллионов долларов на разработку вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Часть средств получат международные организации, сообщает телеканал NHK.

"Для вируса границ не существуют. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы преодолеть этот кризис", - заявил премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.

Согласно последним данным, в Японии коронавирусом заразились почти 16 тысяч человек, 563 - скончались. Наиболее сложная обстановка - в Токио, где выявлено более 4,6 тысячи инфицированных. На втором месте - Осака (1666 человек).

Введенный ранее режим ЧС продлили до 31 мая. При этом не существует штрафов за его нарушение. В столице есть рестораны, которые не закрыли свои двери для посетителей. На лужайках в солнечные выходные дни собирается много людей, которые приходят туда целыми семьями.