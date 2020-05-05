Настоящие трудяги: кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам

Еще каких-то 10-15 лет назад автоконцерны создавали модели, которые, если вдруг понадобится, могут активировать скрытые резервы и пробиться сквозь невзгоды. Сегодня же от подобной универсальности и применимости не осталось почти ничего, за исключением очень дорогих внедорожников. Вспоминаем, какие кроссоверы могли проехать на дачу даже по очень плохой дороге.

Клиренс повыше, внешность посолиднее и опций побольше - вот типичный список требований к современному кроссоверу. Нонсенс, но даже полный привод, особенно у жителей мегаполисов, давно не является решающим аргументом при выборе нового вседорожника.

А ведь совсем недавно на кроссоверах встречались полноценные раздаточные коробки и даже рамы. Причем сегодняшние владельцы таких моделей закономерно преподносят это как достоинства, частенько задирая цену при перепродаже, а главное - ничего не могут найти взамен из современных автомобилей. В результате подобные продвинутые кроссоверы, несмотря на возраст и пробег, регулярно встречаются из одних рук, что является дополнительным критерием ухоженности.

Kia Sorento I

Фото: Пресс-служба Kia.

Годы выпуска: 2002-2011

Разброс цен: 250 000 - 800 000 рублей

Не все уже сегодня вспомнят, а некоторые с трудом поверят, что популярный нынче кроссовер Kia Sorento (собственно, как и Sportage), который одной ногой метит чуть ни в премиум, начинал свою жизнь как рамный внедорожник с полноценной раздаткой, успешно конкурируя, например, с Pajero Sport. Удача в том, что многие из этих кросс-вcедорожников, несмотря на почтенный возраст, дожили до наших дней и сегодня стоят не самых больших денег.

Kia Sorento первой генерации был интересен еще и тем, что предлагал массу модификаций: помимо популярного дизеля, предлагались бензиновые четырех и шестицилиндровые моторы, а система полного привода могла быть в двух вариантах - с жестким подключением Part-Time и с постоянным Full-Time. Подвох в том, что выносливость внедорожника была на среднем уровне, а к сегодняшнему дню беспроблемные экземпляры остались только у самых заботливых владельцев.

Возрастные дизели страдают потерей мощности и масляным аппетитом, пробивает уплотнительные кольца форсунок, не более 100 тыс. км служит турбина. Бензиновые двигатели были куда надежнее, особенно версии V6. Коробки передач, что ручные, что автоматические при регулярному обслуживании ту же "сотню" тысяч км выхаживают, чего не сказать о системе постоянного полного привода TOD и ее муфте, а также крестовинах кардана. Подключаемый вручную механизм надежнее. Подвеска Sorento I средней надежности, основные узлы выдерживают 60-70 тыс.км.

Suzuki Grand Vitara III

Фото: Пресс-служба Suzuki.

Годы выпуска: 2005-2015

Разброс цен: 300 000 - 1 300 000 рублей

Один из первых автомобилей, который приучил россиян к тому, что японским внедорожником может быть не только Land Cruiser или Pajero.

"Гранд Витара" в третьем поколении очень полюбился отечественным автомобилистам за сочетание привлекательной внешности, умеренных габаритов, адекватной цены и, конечно, беспрецедентным возможностям вне асфальта. Интегрированная в конструкцию несущего кузова рама, постоянный полный привод и полноценная раздаточная коробка с блокировкой муфты и понижающей передачей - арсенал заядлого джипера, а не городского пижона.

Мы подробно уже разбирали все достоинства и недостатки Suzuki, так что напомним о главном. Не очень мощные бензиновые моторы 2.0 и 2.4 подъедают топливо и масло, так что две эти системы вместе с приводом ГРМ должны быть на контроле. Не самым большим ресурсом отличается навесное оборудование, так что есть смысл поискать добротные аналоги, например, радиаторов. Из двух моторов V6 выбирать стоит объемом 3.2 - он надежнее. У системы 4х4 два главных недостатка - текущие сальники и ненадежный передний редуктор. Из-за слабого сцепления предпочитать лучше автомат.

Renault Duster MT

Годы выпуска: 2010 - по настоящее время

Разброс цен: 300 000 - 1 240 000 рублей

Кто бы что ни говорил, но "Дастер" - это технический шедевр. Создать настолько простую, выносливую и проходимую машину за небольшое количество денег получилось пока только у французов. Да, у вседорожника скромная внешность, небогатый интерьер, не самый вместительный салон и во многом устаревшие опции, но ценят и покупают Duster даже спустя 10 лет не за это. А за неубиваемое шасси, неприхотливое обслуживание и за великолепные внедорожные способности, которые инженерам удалось выжать из обычных кроссоверных узлов.

Секрет успеха в удачной муфте от старших "Ниссанов" и главное - в уникальных настройках механической коробки передач, где первая ступень играет роль понижающей передачи. Особенно хорошо все это сочетается с тяговитым дизелем, а установка внедорожных колес делает легкий "Дастер" серьезным конкурентом даже нашему "Патриоту".

Лучшим выбором будут пострестайлиговые версии, избавившиеся от разных мелких болячек и недостатков. Старые бензиновые двигатели первых лет выпуска 1.6 и 2.0 требуют хорошего топлива и масла, иначе могут капризничать и докучать троением, ошибками и требованием к чистке разных систем автомобиля. 90-сильный дизель - тихоход, так что лучше выбирать вариант на 110 "лошадок" и кормить их только проверенной соляркой.

Механика на "Дастере" надежная. Старый, но доработанный французский автомат боится перегрузок, да и с учетом отсутствия понижающего эффекта, лишает кроссовер преимуществ вне асфальта. В системе полного привода особое внимание не самым выносливым крестовинам карданного вала. Полный обзор модели - читайте на нашем сайте.

Subaru Forester III 2.0 MT

Фото: Пресс-служба Subaru.

Годы выпуска: 2007-2013

Разброс цен: 450 000 - 1 350 000 рублей

Марка, модели которой в России имеют культовый статус, а самих владельцев нередко обвиняют в сектанстве. Увы, когда-то самобытная инжиниринговая компания Subaru действительно делала нетривиальные модели, используя оригинальные технические решения. К сожалению, конкуренция с крупными автоконцернами многие достижения сделала невыгодными, а потому сегодня японские кроссоверы с воспетыми в автоистории именами имеют малое отношение к прошлым легендам.

Одна из последних - Forester третьего поколения в единственной модификации: с 2.0-литровым бензиновым "оппозитом", механической коробкой передач, межосевым дифференциалом с блокирующей его муфтой и - внимание! - понижающей передачей. Со следующего поколения Forester потеряет почти все внедорожные навороты.

Что касается эксплуатационных характеристик, то большая часть из них связана с особенностями конструкции оппозитного двигателя - ремонт требует специфических навыков и инструмента, а потому обходится заметно дороже. До рестайлинга 2.0-литровый мотор принадлежал серии EJ и считался очень надежным, но требующим внимания к системе смазки и ГРМ (старший двигатель 2.5 боялся перегревов, а турбодвигатели Subaru достаточно капризны и менее ресурсны). После рестайлинга под капот Forester стали устанавливать цепной двигатель серии FB, которые, опять же, в основном боятся недостатка масла.

В системе полного привода основные вопросы обычно к муфте, которая страдает от длительных нагрузок. Зато к остальным элементам трансмиссии у механиков обычно вопросов нет. Не пожалейте денег на замену задних самоподкачивающихся амортизаторов.

Land Rover Freelander II

Фото: Пресс-служба Land Rover.

Годы выпуска: 2006-2014

Разброс цен: 400 000 - 1 900 000 рублей

Еще один кроссовер, на этот раз из премиального мира, который изначально сложно заподозрить во внедорожных рекордах. На самом деле самый маленький "Ленд Ровер" в умелых руках - очень талантливая машина. Несмотря на отсутствие серьезного арсенала, британский кроссовер, во-первых, оснащается очень тяговитыми двигателями - даже базовый дизель имеет 420 Нм момента, с которыми ему не особо нужна понижающая передача.

Во-вторых, у "Фрила" очень здорово сделана геометрия кузова с высоким клиренсом (210 мм), короткими свесами и большими углами въезда/съезда. В-третьих, муфта Haldex всегда имеет преднатяг на заднюю ось, что делает машину фактически постоянно полноприводной. Ну и в-четвертых, Freelander оснащен передовой для своего времени системой Terrain Response: в зависимости от выбранного режима движения, электроника настолько грамотно управляет двигателем, трансмиссией и электронными помощниками, что обутый в мало-мальски цепкую резину "Фрилендер" способен вне асфальта уехать очень далеко.

Самый популярный двигатель Land Rover Freelander - 2.2-литровый дизель PSA-Ford, имеющий два варианта форсировки - на 150 и 190 л.с. (отличаются прошивкой и системой охлаждения). Мотор надежный, без сажевого фильтра, но, само собой, требующий качественного обслуживания, хорошего масла и солярки - ремонт топливной системы будет стоить очень дорого. Кроме того, двигатель критичен к морозам, так что стоит поставить отопитель. У машин первых лет выпуска был дефект распредвала, который меняли по гарантии. Редкий бензиновый двигатель Volvo особых проблем не доставляет, кроме хорошего аппетита.

Японский автомат Aisin, как ни странно, получил смешенные отзывы и даже прошел отзывную кампанию, так что у агрегатов после 100 тыс.км могут быть проблемы. У полного привода недостаток один - открытый ветрам блок управления, который весит под днищем и собирает на себя всю грязь. Зато шасси служит долго, основные детали ходовой выдерживают порой по 120-150 тыс.км.