На основании подпункта "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Внести в дополнительный перечень организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294, утвержденный постановлением Администрации области от 03 апреля 2020 г. № 95, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 06 мая 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М.Ведерников





Приложение к постановлению Администрации области от 05.05.2020 № 154

"Утвержден постановлением Администрации области от 03.04.2020 № 95

Дополнительный перечень организаций* (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294

1. Государственные учреждения службы занятости населения Псковской области.

2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг - в режиме приема заявителей исключительно по предварительной записи.

3. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - в режиме приема заявителей исключительно по предварительной записи.

4. Организации строительства.

5. Организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

6. Организации технической помощи на дорогах.

7. Мойки автотранспортных средств.

8. Организации предоставления услуг стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий - при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации.

9. Организации ветеринарной деятельности - при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации.

10. Государственные учреждения, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

11. Организации лесоводства и лесозаготовок.

12. Организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и иных средств индивидуальной защиты).

13. Организации, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений.

14. Организации обрабатывающих производств.

15. Организации добычи полезных ископаемых.

16. Организации, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, - в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации.

17. Организации, осуществляющие деятельность в области права и бухгалтерского учета - в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях не более четырех человек, включая работников организации.

18. Работники, замещающие в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Псковской области, по решению руководителя соответствующего органа государственной власти Псковской области.

19. Организации, оказывающие банковские услуги юридическим лицам.

20. Организации, изготавливающие фотографии на документы, - в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации.

21. Организации, выполняющие архитектурные, проектные, инженерные работы, инженерные изыскания.

22. Организации, осуществляющие кадастровую деятельность.

23. Организации, осуществляющие деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества, государственной кадастровой оценке недвижимого имущества.

24. Спортивные клубы, фитнес-клубы, фитнес-центры - исключительно в режиме проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе.

25. Организации, осуществляющие деятельность по ремонту одежды, ремонту обуви - при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации.

26. Организации, осуществляющие производственный охотничий контроль.

27. Организации, осуществляющие деятельность по благоустройству ландшафта.

28. Организации, осуществляющие деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг.

29. Организации, осуществляющие деятельность по трудоустройству и подбору персонала - в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях не более четырех человек, включая работников организации.

30. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований.

31. Организации, осуществляющие оказание стоматологических услуг, - при соблюдении следующих условий:

1) оказание услуг по предварительной записи (за исключением оказания стоматологических услуг в экстренной форме);

2) нахождение пациентов в одноразовых масках, многоразовых масках, респираторах (за исключением времени непосредственного оказания стоматологических услуг);

3) нахождение пациентов в перчатках;

4) обеспечение соблюдения пациентами дистанции до других пациентов не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем нанесения специальной разметки в помещениях для ожидания приема.

* Под организациями в настоящем перечне понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели."







