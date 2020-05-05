В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19

За последние сутки жертвами коронавируса в Северной Осетии стали еще два человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по РСО - Алания.

Таким образом, общее количество умерших от CОVID-19 в Северной Осетии достигло девяти пациентов.

Всего в регионе коронавирусной инфекцией заражены 1253 человека, из них 93 выявили за последние сутки. Выздоровели 109 человек. 1581 больной остается на самоизоляции, 2805 сняты с медицинского наблюдения.

Как уже сообщалось, 2 мая за сутки тоже умерли двое зараженных коронавирусом, а 3 мая количество больных перевалило за тысячу.