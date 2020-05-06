Распоряжение правительства Челябинской области от 6 мая 2020 года № 288-рп "О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Челябинской области и внесении изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп"

В соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 03.05.2020 г. № 3 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также в целях проведения дополнительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Челябинской области в период введения режима повышенной готовности:

1. Гражданам в период с 6 мая 2020 года по 11 мая 2020 года включительно в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу, и других).

2. Рекомендовать:

1) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (Козлова А.А.) осуществлять мониторинг изменения розничных цен на маски медицинские защитные для лица двухслойные, трехслойные, четырехслойные нестерильные одноразовые из нетканых материалов на резинках/завязках (за исключением масок с клапанами, фильтрами, орнаментом, декором, детских масок, масок с рисунками и других);

2) органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств защиты органов дыхания на территории соответствующих муниципальных образований Челябинской области в аптечных организациях, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу;

3) аптечным организациям, предприятиям и учреждениям, продолжающим свою работу на территории Челябинской области, обеспечить наличие запаса масок и иных средств индивидуальной защиты органов дыхания с последующим ежедневным представлением в органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области сведений о наличии масок и иных средств индивидуальной защиты органов дыхания.

3. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г, № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г,; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г,; 16 апреля 2020 г; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

"14-1. Руководителям организаций независимо от форм собственности, оказывающих услуги населению, с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организации или с клиентами) и клиентами.";

2) пункт 18 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) граждан с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу, и других).".

4. Внести в приложение 2 к распоряжению Правительства Челябинской области от 06.04.2020 г. № 191-рп "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г,; 30 апреля 2020 г) следующие изменения:

абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Работник обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, очки, перчатки, халаты и другое), за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организации или с клиентами.";

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Обеспечить с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организации Или с клиентами) и клиентами.".

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







