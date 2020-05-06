В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 1 июля 2013 года № 61-оз "О государственных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п "О государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2 после слов "с 29 апреля 2020 года" дополнить словами ", а также для лиц, въезжающих на территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из других субъектов Российской Федерации, - с 7 мая 2020 года".

1.2. В приложении:

1.2.1. После пункта 10 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверочных мероприятий на контрольно-пропускных пунктах автономного округа, регистрируют в Системе транспортные средства, въезжающие на территорию автономного округа из других субъектов Российской Федерации, при этом вносят в нее следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) водителя транспортного средства и пассажиров;

государственный регистрационный номер транспортного средства;

серию, номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, водителя транспортного средства и пассажиров;

предполагаемую дату выезда за пределы автономного округа водителя и пассажиров (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на территории автономного округа);

информацию о температуре тела водителя транспортного средства и пассажиров.".

1.2.2. В пункте 12 слова "пунктами 10, 11" заменить словами "пунктами 10 - 11".

1.2.3. В пункте 13 слова "пунктах 10 и 11" заменить словами "пунктах 10 - 11".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







