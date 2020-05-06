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6 мая 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 5 мая 2020 года № 30-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 30.04.2020 № 29-пг) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"1) сообщать в день прибытия на территорию Ненецкого автономного округа о своем прибытии, условиях изоляции, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию работодателям (для работающих граждан) и на "горячую линию" по номерам телефонов:

8-911-593-92-46, 8-911-564-94-19;

8 (81853) 4-28-89, 4-29-23, 4-21-58;";

2) дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:

"9.1. Обязать граждан, прибывших на территорию Ненецкого автономного округа с территорий иных субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением граждан, указанных в пункте 9.2 настоящего постановления, обеспечивать выполнение требования по самоизоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа:

1) проживающих на территории Ненецкого автономного округа -в домашних условиях;

2) проживающих на территориях иных субъектов Российской Федерации - по месту пребывания на территории Ненецкого автономного округа. В случае невозможности нахождения в период самоизоляции по месту пребывания - в обсерваторе, организованном на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа "Окружной противотуберкулезный диспансер".

9.2. Режим изоляции, предусмотренный пунктом 9.1 настоящего постановления, не распространяется на следующих лиц (при условии соблюдения ими иных ограничений, установленных настоящим постановлением):

1) руководители и работники организаций, на которых распространяется действие подпунктов "а", "б" и "г" пункта 3, пунктов 5 и 6 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", а также прикомандированные к ним лица, по решению руководителей таких организаций;

2) лица, прибывшие в служебную командировку, при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (результаты исследований или справка, выданные организацией, проводившей диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019));

3) лица, осуществляющие межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа;

4) иные лица по решению оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ненецкого автономного округа.";

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Граждан, совместно проживающих (пребывающих) в период самоизоляции с гражданами, указанными в пунктах 9, 9.1 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пунктах 9, 9.1 соответственно настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарного врача.

При соблюдении режима самоизоляции по месту своего проживания или временного пребывания гражданам не покидать жилое помещение, иное место пребывания, за исключением случаев прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу.";

4) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:

"26.1. Рекомендовать акционерному обществу "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" обеспечить оповещение граждан при их прибытии с территорий иных субъектов Российской Федерации в аэропорт города Нарьян-Мар о необходимости соблюдения режима изоляции, предусмотренного пунктом 9.1 настоящего постановления.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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