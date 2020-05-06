От чего белорусы и россияне готовы отказаться

Как в России

Уже в мае россияне приготовились экономить на одежде, косметике и алкоголе. А в ближайшие полгода готовы снизить свои траты практически во всех категориях товаров и услуг. Такие данные приводятся в исследовании потребительских настроений: "Российские потребители - новая реальность", которое в апреле провели специалисты международной компании BCG и холдинга "Ромир".

В ходе исследования были опрошены 1,2 тысячи респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием в Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в более чем 40 товарных категориях. Аналогичные исследования BCG проводит по всему миру, что позволяет сравнивать настроения и ожидания жителей разных стран.

По оценкам аналитиков, снижение потребительского спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг. Вне зависимости от возраста в ближайшее полгода граждане сократят свои расходы. В среднем, по всем товарным категориям на 15%. Примерно столько же готовы экономить в США - 16 % и в Италии - 18 %. Например, американцы рассчитывают сократить свои расходы на путешествия, одежду, игрушки, табак, общественный транспорт, бытовую электронику. Итальянцы готовы отказаться от всех предметов роскоши, посещения ресторанов, общественного транспорта и даже передвижения на автомобиле, но потратиться на медицинские услуги.

Россияне больше всего готовы экономить на услугах, относящихся к сфере отдыха, развлечений и путешествий. В качестве основной причины такой экономии (до 60% случаев) называются изоляция и страх заболеть, причем эта же причина указывается в отказе от использования общественным транспортом по всей стране.

В среднем по России тратить на общественный транспорт меньше планируют 47% респондентов, на такси - 49%, а на каршеринг - 56%.

Большинство готово экономить на бакалее, мороженной продукции, консервах и алкоголе

Согласно исследованию, в условиях пандемии россияне предпочитают делать покупки в небольших магазинах рядом с домом и заказывать товары через интернет. Поэтому пока нерадужные перспективы у крупных торговых центров и заведений уличной торговли, почти половина россиян планирует оставлять там как можно меньше денег. Также ощутимо может снизиться выручка у кинотеатров, ресторанов, спа-салонов, тематических парков, концертных залов.

По словам исполнительного директора "Ромир" Инны Караевой, на изменении покупательского поведения россиян серьезно сказалась пандемия коронавируса. "Сознание потребителя после завершения самоизоляции и окончания пандемии уже никогда не будут прежними", - отметила эксперт.

Урезать свои траты россияне планируют не только по статьям услуги и развлечения. Почти треть граждан в ближайшие полгода готова отказаться от новой одежды, обуви, косметики, парфюмерии, сумок, украшений и других модных аксессуаров. Столько же готовы сэкономить на покупке новой мебели, бытовой техники и электроники, а также предметов интерьера. Из вышеперечисленного меньше всего урезаны будут расходы на детскую одежду (19%), больше всего на новую обувь и на стационарную электронику и бытовую технику (37%). Кроме того, почти половина россиян готова отказаться от покупки автомобиля.

В ходе исследования обнаружилось также, что россияне готовы не только сокращать, но по ряду статей семейного бюджета увеличивать свои расходы! Правда, практически все эти статьи - вынужденные, и рост трат по ним является лишь жизненной необходимостью в условиях самоизоляции и работы "на удалёнке". К примеру, россияне готовы увеличить расходы на коммунальные и мобильные услуги, Wi-Fi, а также на лекарства и свежие продукты. Что касается других категорий продуктов питания, то большинство опрошенных признались, что будут экономить на бакалее, мороженной продукции, консервах и алкоголе.

Комментируя результаты исследования, президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милёхин отметил, что Россия вместе со всем миром находится в "идеальном шторме". Граждане и элиты оказались одинаково не готовы к столь стремительно развивающемуся негативному сценарию.

А как в Беларуси

В Беларуси иногда смеются: мол, анекдот про современные стадии безденежья - когда денег нет, совсем нет и пора менять доллары - это про них. Нынешней весной, впрочем, первыми свой неприкосновенный запас потревожили представители бизнеса: потребители затянули пояса.

Примерную раскладку озвучили на днях в исследовательской компании SATIO и Центре экономических исследований BEROC. Чтобы узнать, как пандемия меняет жизнь белорусов, по всей стране было опрошено чуть более 1000 человек в возрасте 18-64 лет. Результаты заслуживают внимания. Оказывается, 64% респондентов перестали посещать общественные мероприятия, 54% реже ходят по магазинам, 46% отложили или отменили поездки и путешествия, 21% перенес на будущее запланированные крупные покупки, 14% закупились лекарствами и медицинскими препаратами, а 13% запаслись продуктами впрок.

- Игнорирование предприятий торговли стало следствием опасений по поводу распространения коронавируса, - комментирует полученные данные руководитель исследовательских проектов SATIO Филипп Биканов. - Год назад ситуация была диаметрально противоположной. С марта 2020-го мы видим значительный рост онлайн-покупок.

У Белгазпромбанка своя статистика, связанная главным образом с тратами клиентов. В начале весны по сравнению с предыдущими месяцами 2020-го зафиксирован рост числа операций по приобретению электроники, доставке еды, связанных с услугами аптек, ремонтом и строительством, услугами автосервиса. В топ-10 по падению популярности попали отели и туроператоры, магазины Duty Free, авиакассы, кинотеатры, прокат автомобилей, железнодорожные кассы, учреждения образования и общепита, покупки в AliExpress и книжных магазинах, сфера развлечений.

- Одновременно увеличиваются расходы на товары первоочередной важности - еду и медицинские товары, - добавляет академический директор BEROC Катерина Борнукова. - Люди стараются экономить.

Нынче едва ли не самые пустынные места в Минске - это крупные торговые центры. Несмотря на отсутствие карантинных мероприятий, местные жители не спешат на шопинг, в театры и кинотеатры, а если выбираются из дома, то чаще всего на природу. Такси им в помощь - услуги пассажироперевозок по-прежнему востребованы. Словом, белорусы не подкачали: разумная экономия и терпеливое ожидание лучших времен - одна из характерных их черт. Ситуации с COVID-19 это лишний раз подтвердила. Нет, кстати, и явно выраженных панических настроений - согласно данным упоминавшегося выше исследования, в апреле 57% респондентов угрозу коронавируса оценивали достаточно адекватно (месяцем ранее их было 47%). Причем излишне самонадеянных больше среди мужчин - они чаще, чем женщины, считают, что окружающие перестраховываются в деле профилактики. Любопытно, как изменится ситуация к лету…