Попова: Ограничительные меры после их отмены могут быть возвращены

Предлагается снимать ограничения в три этапа. При этом учитывать и региональную специфику с распространением коронавируса.

"На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций", - сообщила Попова.

На втором этапе будут возможны прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителе. Также предусмотрено открытие образовательных организаций.

"На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования", - добавила Попова.

Вместе с тем, отметила глава ведомства, ограничительные меры могут быть возвращены, если эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться. Она добавила, что в соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона. Если же ситуация начнет ухудшаться, ограничения вернут.