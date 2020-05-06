Бывший высокопоставленный сотрудник СК досрочно вышел из колонии

В Тульской области районный суд выпустил на волю досрочно бывшего заместителя руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова.

Решение об условно- досрочном освобождении было принято еще месяц назад - в начале апреля. Но стало известно о нем лишь сейчас. Судя по всему, участники этого освобождения не желали огласки, ведь и судили Ламонова тихо, за закрытыми дверями, так как он подписал соглашение. Теперь на воле бывший сотрудник СК будет отмечаться в органах по месту жительства и регулярно докладывать кому следует о своих перемещениях.

Напомним, судили Ламонова летом 2018 года по статье о получении особо крупной взятки. Приговор - лишение полковничьего звания, пять лет колонии строгого режима и штраф в размере взятки - 32,5 миллиона рублей. Правда, осенью того же года Верховный суд приговор смягчил, убрав из него штраф. Потом приговор смягчили еще раз, уже в Рязани - отсидку в строгой колонии поменяли на принудительные работы.

На все эти суды никого посторонних не пускали, мотивируя секретными материалами, подшитыми в уголовном деле.

Что же о ключевом фигуранте громкого расследования известно из открытых источников? Полковник Ламонов активно принимал участие в решении проблем с законом Андрея Кочуйкова, больше известного в определенных кругах, как Итальянец. Сей гражданин считался очень близким человеком Захария Калашова. Последний в криминальных кругах носит имя Шакро Молодой.

Гражданина Кочуйкова задержали после стрельбы у столичного ресторана Elements зимой 2015 года. Там был спор из-за денег двух дам - хозяйки точки общепита и дизайнера. Разбираться позвали охрану и криминальных личностей. Тогда было много шума и погибшие.

Если верить официальной информации, Ламонов "за труды" по освобождению участника перестрелки получил взятку вместе со своим начальником Михаилом Максименко. Ее им принес некий бизнесмен. Ламонов, оказавшись под следствием все обвинения признал, на всех указал и со всем согласился.