Экс-сотруднику СКР Ламонову отменили штраф по делу о взятке‍

Верховный суд России рассмотрел в среду жалобу на приговор бывшему замглавы Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александру Ламонову, осужденному на пять лет колонии за получение взятки.

Срок заключения оставлен прежний, а вот дополнительное наказание в виде штрафа коллегия по уголовным делам Верховного суда исключила из наказания.

Напомним, в июле Мосгорсуд признал Ламонова виновным в получении особо крупной взятки по части 6 статьи 290 УК РФ. И приговорил к пяти годам заключения и штрафу в размере однократной суммы полученной им взятки - 32,5 миллиона рублей. Также он был лишен специального звания - "полковник юстиции".

Самое громкое коррупционное дело в истории Следственного комитета России началось в июле 2016 года, когда сотрудниками ФСБ были задержаны сразу трое высокопоставленных офицеров СКР. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель начальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова были выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Так как Никандров на стадии расследования признал вину и заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось без исследования доказательств и с полным признанием вины.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР получили взятку в один миллион долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного в преступном мире как Итальянец. Он был одним из участников конфликта в декабре 2015 года вокруг ресторана Elements на Рочдельской улице, переросшего в перестрелку. В итоге два человека были убиты и восемь ранены. После перестрелки у ресторана Итальянец был задержан и по решению суда заключен под стражу в СИЗО "Матросская Тишина".

Как удалось установить следователям, взятку по просьбе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой, сотрудникам СКР передал бизнесмен Олег Шейхаметов. Во время следствия это дело начало обрастать новыми фигурантами. В декабре 2017 года был арестован экс-начальник следственного управления московского СК по Центральному административному округу Алексей Крамаренко, а в июле 2018-го - бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов.

До момента ареста главный столичный следователь фигурировал в деле в качестве свидетеля. Все изменилось после того, как 30 мая генерал Дрыманов написал рапорт о выходе на пенсию. После чего он подал в адвокатскую палату Волгоградской области заявление на получение статуса адвоката.

Если бы он его получил, то дело в отношении него как спецсубъекта мог расследовать только Следственный комитет. Но следователи ФСБ арестовали его раньше и сразу предъявили обвинения.