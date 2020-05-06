Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу. 39 депутатов проголосовали за, один - против, еще один воздержался.

В начале заседания Владимир Панов отчитался за 840 дней пребывания на посту. "Для меня была большая часть служить родному городу и нижегородцам", - подчеркнул он.

Губернатор Глеб Никитин, присутствовавший на дистанционном заседании Городской Думы, поблагодарил Владимира Панова за проделанную работу. "Два года назад была атмосфера тотального недоверия и разобщения, единой команды не было. Вы помните, какой был год и какой период. Нам предстояло провести выборы президента и губернатора, чемпионат мира по футболу. Мне очень важно было иметь в тылу доверенного человека, на которого можно положиться. Владимир Панов именно таким и оказался", - отметил глава региона.

Напомним, о грядущей отставке мэра Нижнего Новгорода официально стало известно вчера. Временно исполнять его обязанности будет заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Юрий Шалабаев. Владимир Панов на новой работе займется развитием Арктики и Северного морского пути. В зоне ответственности Панова будут интересы бизнеса в лице госкорпорации "Росатом".