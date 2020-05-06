Барк "Седов" в кругосветке вышел из Сингапура во Владивосток

Крупнейший учебный парусник мира - четырехмачтовый барк "Седов", совершающий кругосветку, - покинул рейд Сингапура и взял курс на Владивосток.

Стоянка в одном из крупнейших портов планеты продолжалась два дня. Как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для длительного перехода, пополнялись при строжайшем соблюдении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Из-за пандемии изменен и дальнейший график экспедиции. Из маршрута "Седова" исключены заходы в порты Хошимин (Вьетнам) и Циндао (Китай). Прибытие калининградского барка в порт Владивостока запланировано на первую декаду июня.

Тем же маршрутом вместе с "Седовым" пойдет и другой участник кругосветки - фрегат "Паллада", принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету (Владивосток). Оба парусника 28 апреля встретились у входа в Малаккский пролив и из этой точки продолжают экспедицию совместно.

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.