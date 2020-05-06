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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов/ТАСС Фото: Объединенная пресс-служба судов/ТАСС
Фото: Объединенная пресс-служба судов/ТАСС

Чуть больше месяца провел под стражей бывший глава "Метростроя" Николай Александров. Санкт-Петербургский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест до 9 мая, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Напомним, Николая Александрова обвиняют в двух многомиллионных растратах. Первый эпизод связан со строительством продолжения фиолетовой ветки метро. Например, как считают в следствии, Александровым был заключен фиктивный договор на поставку кабельной продукции на сумму около 178 миллионов рублей. Эти кабели не были особо нужны для обустройства станций Фрунзенского радиуса и, как считают в следствии, продукция так и не была поставлена.

Также Александрову вменяют подписание заведомо невыгодного для "Метростроя" договора цессии, при котором компания уступила сторонней фирме долг размером в 730 миллионов рублей с уступкой в 70 процентов.

В начале апреля Александров был арестован. На судебном заседании экс-топ-менеджер ходатайствовал о домашнем аресте.

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