В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест

Чуть больше месяца провел под стражей бывший глава "Метростроя" Николай Александров. Санкт-Петербургский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест до 9 мая, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, Николая Александрова обвиняют в двух многомиллионных растратах. Первый эпизод связан со строительством продолжения фиолетовой ветки метро. Например, как считают в следствии, Александровым был заключен фиктивный договор на поставку кабельной продукции на сумму около 178 миллионов рублей. Эти кабели не были особо нужны для обустройства станций Фрунзенского радиуса и, как считают в следствии, продукция так и не была поставлена.

Также Александрову вменяют подписание заведомо невыгодного для "Метростроя" договора цессии, при котором компания уступила сторонней фирме долг размером в 730 миллионов рублей с уступкой в 70 процентов.

В начале апреля Александров был арестован. На судебном заседании экс-топ-менеджер ходатайствовал о домашнем аресте.