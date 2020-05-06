Машины умерших собственников вычисляют на дороге с помощью смартфонов

Госавтоинспекция Свердловской области уже несколько недель тестирует новое мобильное приложение, которое позволяет находить в потоке машин те, чьи владельцы лишены водительских прав или скончались.

- Если автомобиль зарегистрирован на умершего человека, то водителя такой машины, нарушившего правила, привлечь к ответственности в автоматическом режиме невозможно, - объясняет "РГ" пресс-секретарь областной ГИБДД Евгения Бушмакина.

Приложение называется "Мобильный розыск", его разработали на Урале. Оно действует в связке со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений. Принцип простой: экипаж ГИБДД стоит рядом с камерами, к ним по беспроводной связи подсоединяется мобильное устройство с приложением. Как только камера видит в потоке автомобиль из специальной базы, на экране смартфона инспектора отображается снимок машины и ее госномер. Инспектор останавливает автомобиль и разбирается в ситуации.

В Москве работает аналогичная система, которая называется "Пит-Стоп". Надо сказать, что машины, зарегистрированные на умерших, разыскивают по всей стране. Данные ГИБДД получила от налоговой службы. Сейчас в России прекращена регистрация более 300 тысяч машин, числящихся за мертвыми. При этом 254 тысячи только за последний месяц. Водителя такой машины привлекут к ответственности за управление незарегистрированным автомобилем.