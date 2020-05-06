Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки

Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следствия, чиновница арестована, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, обвиняемая в 2016-2017 годах получила 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в ее служебные полномочия, а именно - за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, речь идет об оплате по контрактам на строительство спортивных объектов в Челябинской области в рамках нацпроекта "Демография". Контракты оказались не исполнены, а работа оплачена.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.