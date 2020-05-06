Ученые воссоздали полтора десятка сортов "военной" сирени

В Гродно возле древней Коложской церкви, стоящей на берегу Немана, на днях установили 12-тонную мемориальную глыбу розового гранита. Так в городе началась международная акция "Сирень Победы", приуроченная к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Вскоре на мемориальном камне появится и памятная табличка. А первые саженцы "победной" сирени появились тут еще в 2017 году по инициативе местных властей, совета ветеранов, православной епархии при активном участии сотрудников Центрального ботанического сада НАН Беларуси, где собрана ценнейшая коллекция различных видов и сортов сирени и ведется плодотворная селекционная работа в этом направлении.

- Отныне проект называется "Сирень Победы - Сад Мира", - поясняет заведующий отделом ботанического сада НАНБ, председатель Совета ботанических садов Беларуси, России и Казахстана академик Владимир Решетников. - Ведь победа в Великой Отечественной войне как раз и свершилась ради мира на всей Земле. Не случайно к ней присоединились не только в странах СНГ, но и в США, Германии. В Гродно мы планировали расширить сиреневый сад новыми посадками, посвященными 75-летию Великой Победы. В частности, саженцами выведенного по просьбе города сорта "Генерал Антонов", названного так в честь уроженца Гродно генерала армии Алексея Антонова, участвовавшего в разработке крупномасштабных операций Красной Армии в годы войны.

Но из-за пандемии коронавируса пришлось эти мероприятия отложить.

В мае 45-го букетами только что распустившейся сирени Родина встречала возвращавшиеся из поверженной Германии поезда наших воинов-освободителей. И не было для них цветов ближе и желанней. Этот миг и решил увековечить бывший фронтовик селекционер Леонид Колесников, многие годы занимавшийся в Главном ботаническом саду РАН выведением новых сортов сирени. И называл их один за другим в честь героев Великой Отечественной войны. Его научную страсть разделил белорусский селекционер Владимир Решетников. И для этого есть веские причины. Отец Владимира Николаевича в годы войны возглавлял партизанское соединение. Народные мстители всегда были для юноши образцом. И спустя годы эти патриотические чувства вылились в создание полутора десятков "военных" сортов сирени, ставших основой акции "Сирень Победы".

- Они стали основой Сада Победы рядом с музеем истории Великой Отечественной войны в Минске, - продолжает Владимир Решетников. - Каждый год накануне 9 мая он пополняется новыми растениями. Сиреневый сад заложен в Бресте. А в Гродно помимо сорта, посвященного генералу Антонову, будет посажена сирень сортов Леонида Колесникова. Для этого возобновили его сорта биотехнологическим методом. Эту работу проводили при участии директора Главного ботанического сада РАН Владимира Упелниека и его коллег. Также сотрудничаем с Волгоградским ботаническим садом и Никитским ботаническим садом в Ялте с целью восстановления сортов военной тематики.

Своя сиреневая коллекция есть и в ботаническом саду НАНБ. Она, к слову, доступна для посетителей и вот-вот зацветет, заблагоухает! А пока Владимир Решетников проводит виртуальную экскурсию по уникальному сиреневому саду:

- Очень важны три позиции. Это цвет, который может варьироваться от снежно-белого до темно-сиреневого. Второе - форма цветка. Простой имеет четыре лепестка. Но помните, будучи школьниками, искали сирень с пятью лепестками? Была примета: найдешь - получишь пятерку. Сейчас махровые виды очень популярны, когда в одном цветке много лепестков. Третий фактор - форма цветоносной кисти. Она может быть крупная, в виде конуса или как два крыла. Кусты бывают средне- и высокорослые. И аромат! Его ни с чем не спутаешь. В Германии даже выпускают шампанское с запахом сирени. Мы при селекции аромат тоже учитываем, его сила зависит от того, сколько цветки содержат нектара. Без аромата сирень утратила бы 20 процентов привлекательности.

За достижения в области селекции, за проект "Сирень Победы" в целом Владимир Решетников, директор Центрального ботанического сада НАНБ Владимир Титок и кандидат биологических наук Елена Спиридович получили в 2016 году межгосударственную премию СНГ "Звезда Содружества". Однако, думается, это не последняя награда энтузиастов.

- Сейчас активно работаем со старыми парками, ведь практически в каждом сохранились посадки сирени, издавна бывшей популярной декоративной культурой, - говорит Елена Спиридович. - Будем проводить полное омоложение и размножение этих старинных сортов. Кроме того, у нас еще нет желтой, трехцветной, видовой сирени. Работа с этими видами придаст культуре новую привлекательность. К примеру, за счет смещения времени цветения может быть создан сад, где сирень благоухает почти все лето. Так что с точки зрения селекционной науки потенциал растения далеко не исчерпан.

А пока при активном участии сотрудников Центрального ботанического сада акция "Сирень Победы - Сад Мира" активно продвигается по белорусским регионам. Так, в агрогородке Лужки Докшицкого района заложили сиреневую экспозицию у памятника советским воинам, партизанам и мирным жителям, павшим в годы войны. В планах - разбить сиреневый сад в городском поселке Глубокое Витебской области, уроженцем и почетным гражданином которого является Владимир Решетников. Этот сад пополнит мемориал Борки, где также захоронены партизаны, советские солдаты, мирные граждане. Основу посадок составят традиционные белорусские и российские сорта военной тематики, но будут высажены и новые... Так и хочется сказать: не увядает наша память о героях, пока цветет сирень!

Кстати

Ботанический сад биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета начинает проект "Сиреневый сад" по восстановлению и расширению сада сиреней, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Торжественная закладка новых сортов и открытие для горожан сирингария пройдут накануне Дня Победы.