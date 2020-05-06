Указ губернатора Ярославской области от 30 апреля 2020 года № 106 "О внесении изменений в указы Губернатора области от 18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области: постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. В абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом, десятом пункта 1, абзаце первом пункта 81 слова "по 30 апреля" заменить словами "по 11 мая".

1.2. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (приложение к указу) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в указ Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" следующие изменения:

2.1. В пункте 1 слова "по 30 апреля" заменить словами "по 11 мая".

2.2. В подпункте 3.4 пункта 3 слова "в период с 04 по 30 апреля 2020 года" заменить словами "до окончания 2019/2020 учебного года".

2.3. Пункт 3.6 признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов





Приложение к указу Губернатора области от 18.03.2020 № 47





(в редакции указа Губернатора области от 30.04.2020 № 106)

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички

15. Свечи

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Похоронные принадлежности

26. Газеты, журналы (периодические издания)

27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

28. Табак и табачные изделия

29. Семена и посадочный материал

30. Очки, линзы и их части







