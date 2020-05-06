Постановление губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 47 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44)

А.М.Осипов





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 47

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Определить, что в границах территории Забайкальского края с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 года действует режим повышенной готовности.

2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края.

3. Определить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

4. Утвердить прилагаемый комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019";

2) организовать работу медицинских организаций государственной системы здравоохранения Забайкальского края (далее - медицинские организации);

3) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций, в том числе обеспечить маршрутизацию больных, оснащение медицинских организаций необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

4) организовать работу по предоставлению работникам медицинских организаций, привлеченным к реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края, необходимых противовирусных лекарственных препаратов;

5) оказать всестороннее содействие призывным комиссиям в выполнении комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного настоящим постановлением, на сборном пункте Забайкальского края и призывных пунктах муниципальных образований Забайкальского края (выделение медицинских работников), обеспечении медицинского персонала, участвующего в медицинском освидетельствовании (осмотре) граждан, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции (защитными очками, медицинскими масками, медицинскими перчатками смотровыми, средствами для дезинфекции рук и другими средствами);

6) принять меры по:

а) обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

б) обеспечению размещения в обсерваторах граждан, прибывших на территорию Забайкальского края с признаками респираторной инфекции и не имеющих возможности обеспечить свою самоизоляцию по месту жительства (пребывания);

в) активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

г) оформлению листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, обратившихся в медицинскую организацию по месту прикрепления без ее посещения для получения медицинской помощи.

6. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края организовать курсы личной гигиены, антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Забайкальского края.

7. Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края обеспечить проведение, а Управлению Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю рекомендовать организовать работу по осуществлению:

1) мониторинга цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в Забайкальском крае;

2) контроля за применением цен на лекарственные препараты в Забайкальском крае.

8. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края обеспечить во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края круглосуточную работу "горячей линии" по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

9. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края:

1) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;

2) обеспечить организацию проведения проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) определить численность сотрудников в количестве, необходимом для исполнения полномочий и функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края непосредственно на рабочих местах, учитывая положения настоящего постановления;

5) обеспечить функционирование подведомственных организаций с учетом подпункта 4 настоящего пункта, за исключением организаций, обеспечивающих работу исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и обслуживание административных зданий, занимаемых соответствующими органами государственной власти и государственными органами Забайкальского края.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края осуществить действия, предусмотренные пунктом 8 настоящего постановления.

И. Рекомендовать органам государственной власти, государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате (допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий), за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

2) на период действия режима повышенной готовности приостановить личный прием граждан, предусмотренный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, а также в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом).

12. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:

1) принимать меры по введению ограничительных мероприятий при необходимости;

2) образовать рабочие группы для осуществления мониторинга соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями ограничений, установленных для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

13. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю:

1) обеспечить координацию действий органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края и организаций;

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края;

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю:

1) обеспечить измерение температуры тела гражданам, въезжающим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации, составление и дальнейшую передачу списков таких граждан органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края для осуществления контроля и наблюдения;

2) организовать контроль выполнения мероприятий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на постах дорожно-патрульной службы Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю при въезде на территорию Забайкальского края.

15. Руководителям администраций муниципальных образований Забайкальского края на основании списков, указанных в подпункте 1 пункта 14 настоящего постановления, взять на контроль самоизоляцию граждан, въезжающих на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

16. Рекомендовать военному комиссару Забайкальского края, призывным комиссиям совместно с Министерством здравоохранения Забайкальского края при обеспечении исполнения гражданами воинской обязанности осуществлять неотложные мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные приложением № 1 к настоящему постановлению.

17. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю в дни приема граждан, подлежащих призыву на военную службу, и отправки в воинскую часть граждан, призванных на военную службу, организовать обеспечение безопасности и общественного порядка на территории, прилегающей к сборному пункту Забайкальского края и призывным пунктам муниципальных образований Забайкальского края.

18. Определить, что:

1) общее руководство осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществляет исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёв;

2) руководители исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в пределах установленной компетенции являются должностными лицами, ответственными за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

19. Признать утратившими силу постановления Губернатора Забайкальского края согласно перечню, определенному в приложении № 2 к настоящему постановлению.".

2. Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:





Утвержден постановлением губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30

(в редакции постановления губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 47)

Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Обязать соблюдать в период действия режима повышенной готовности режим полной самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий).

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (далее - по месту проживания (пребывания)).

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.

2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

Требование о социальном дистанцировании не является обязательным в случаях:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

необходимости сопровождения детей в возрасте до 14 лет, престарелых граждан и инвалидов.

3. Запретить гражданам в период действия режима повышенной готовности покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая разрешена в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указы и нормативные правовые акты);

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая разрешена в соответствии с Указами и нормативными правовыми актами, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

4) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) адвокатской, нотариальной, совершения процессуальных действий, участие граждан в которых является обязательным в соответствии с законодательством, в том числе предусмотренных уголовнопроцессуальным и уголовно-исполнительным законодательством, законодательством об административных правонарушениях;

5) обращения исключительно по предварительной записи в органы, организации, в которых осуществляется прием и (или) выдача документов в целях предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, исполнения публичных обязательств;

6) обращения в организации, предоставляющие финансовые, в том числе банковские услуги в части совершения неотложных юридически значимых действий, включая оплату услуг по расчетам и платежам;

7) следования от места проживания (пребывания) к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, и обратно;

8) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места жительства (пребывания);

9) выноса отходов от места жительства (пребывания) до ближайшего места их накопления и следования обратно;

10) следования к близким родственникам из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, в случае доставки им на дом лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, следования к лежачим, тяжелобольным близким родственникам для ухода за ними на дому, следования в случае смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости;

11) обращения в случае смерти близких людей за оформлением услуг по их погребению (захоронению) и (или) посещения кладбищ в целях участия в погребении (захоронении) близких людей;

12) следования до садового, огородного земельного участка, земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, которым владеет гражданин либо близкие родственники, и обратно;

13) следования к месту (от места) нахождения личного транспортного средства (гараж, стоянка) в случаях необходимости передвижения, предусмотренных подпунктами 1-7, 10, 11 настоящего пункта;

14) следования к месту (от места) осуществления мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также в целях исполнения воинской обязанности;

15) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. Обязать граждан при их нахождении в общественных местах (здания (включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жилых домов), помещения, оптовые и розничные рынки, торговые объекты, дворы, детские площадки и другие) и общественном транспорте, а также при выполнении ими работы, связанной с осуществлением деятельности, которая разрешена в соответствии с Указами и нормативными правовыми актами, носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

5. Запретить на территории Забайкальского края на период действия режима повышенной готовности до особого распоряжения проведение деловых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

6. Ограничить до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей по розничной продаже алкогольной продукции с 18 часов 00 минут до 09 часов 00 минут.

7. Торговым объектам в торговых залах и на прилегающей территории обеспечить дистанцию между гражданами, включая работников торговых объектов, не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска.

8. Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территории курортов регионального значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления; организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

9. Приостановить с 5 апреля 2020 года до особого распоряжения деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Ограничение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи организации работодателями питания для своих работников.

10. Образовательным организациям независимо от организационноправовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования, реализовывать до особого распоряжения образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Организациям, входящим в структуру Общероссийской общественногосударственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) при подготовке граждан по военно-учетным специальностям применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, за исключением практических занятий, которые проводить по принципу "один мастер - один обучаемый", при условии выполнения организацией необходимых ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям реализовывать до особого распоряжения образовательные программы дошкольного образования, осуществлять присмотр и уход за детьми путем функционирования дежурных групп и (или) групп свободного посещения для детей работников организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых разрешена в соответствии с Указами и нормативными правовыми актами.

Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществлять деятельность, обеспечив до особого распоряжения прием документов, оказание консультативной помощи в дистанционном режиме, минимизировав проведение обследований, за исключением обследований, проводимых с целью оказания содействия гражданам, правоохранительным органам, органам прокуратуры, федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, оказании неотложной психолого-медико-педагогической помощи.

Образовательные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования, на территории удаленных населенных пунктов Забайкальского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - образовательные организации), осуществляют образовательную деятельность в обычном режиме при отсутствии на территории указанных населенных пунктов случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), при условии выполнения образовательной организацией всех необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) санитарно-эпидемиологических и иных мероприятий, по согласованию с учредителем образовательной организации, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, с обязательным письменным уведомлением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

При возникновении на территории указанных населенных пунктов случаев заражения граждан новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) образовательная организация реализует образовательные программы способами опосредованного взаимодействия педагогов с обучающимися, определяемыми образовательной организацией самостоятельно при условии выполнения образовательной организацией всех необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) санитарно-эпидемиологических и иных мероприятий, по согласованию с учредителем образовательной организации, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, с обязательным письменным уведомлением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

11. Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации:

1) в случае прибытия с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с целью минимизации посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период самоизоляции;

б) после возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта Российской Федерации незамедлительно сообщать о месте, датах пребывания на территориях иностранных государств и других субъектов Российской Федерации, адрес места проживания (пребывания) в Забайкальском крае, свои контактные данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112";

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту проживания (пребывания) и незамедлительно в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских организаций, обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения иностранных государств и других субъектов Российской Федерации обязательно информировать медицинские организации о своем пребывании на территориях таких стран (субъектов);

3) неукоснительно соблюдать требования, указанные в выданном им постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя, о нахождении в режиме изоляции по месту проживания (пребывания) либо в обсерваторе.

Режим самоизоляции, предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 настоящего пункта, может не применяться к прибывшим из других субъектов Российской Федерации руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.

12. Гражданам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 11 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) на срок, указанный в подпункте "а" подпункта 1 пункта 11 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, либо на срок, указанный в выданном гражданину постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края:

1) оказывать работникам, прибывшим с территории иностранных государств и субъектов Российской Федерации, и (или) работникам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 11 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

2) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

3) при наличии возможности переводить работников на дистанционную работу;

4) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом), организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

15. Организациям и индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность в период действия режима повышенной готовности:

1) максимально сократить проведение на территории Забайкальского края деловых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате (допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий), за исключением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации;

2) в период действия режима повышенной готовности не осуществлять личный прием граждан, предусмотренный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

3) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4) обеспечить принятие и соблюдение локальных правовых актов,

устанавливающих регламент безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с примерной формой согласно приложению № 2 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий;

5) в течение трех рабочих дней со дня возобновления (продолжения) деятельности направляют в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю уведомление об осуществлении деятельности в соответствии с примерной формой согласно приложению № 3 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий. Направление указанного уведомления не исключает осуществление в установленном порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запретить с 1 мая 2020 года организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность без утвержденных в установленном порядке плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и регламента безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

16. Установить особый порядок передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, согласно приложению № 4 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий.

17. Хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные на территории Забайкальского края, чьи транспортные средства находятся на территории Забайкальского края более двух суток, обязаны выполнять требования пункта 15 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий.





Приложение № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезни системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

1) злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Регламент безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Общие положения

1. Работодатель принимает локальные правовые акты, устанавливающие:

1) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

2) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых сохраняется заработная плата в нерабочие дни, установленные Указами Президента Российской Федерации.

2. Работодатель разрабатывает и размещает в соответствующих местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки.

3. Работодатель обеспечивает работников запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиторы), дезинфицирующими средствами, в том числе салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

4. Работодатель обеспечивает:

1) ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

2) контроль температуры тела работников перед началом работы с регистрацией в соответствующем журнале, и обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (37,1 градуса Цельсия и выше) и с признаками инфекционного заболевания;

3) контроль вызова отстраненным работником врача на дом для оказания первичной медицинской помощи;

4) допуск работника к работе после выздоровления только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении;

5) контроль соблюдения работниками самоизоляции по месту жительства (пребывания) на установленный срок (14 дней) при возвращении их с территории иностранных государств и субъектов Российской Федерации;

6) системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;

7) при сменной работе максимальное разобщение работников разных смен;

8) соблюдение работниками социального дистанцирования (1,5 метра), в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в помещениях организации;

9) использование работниками при работе с посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) с учетом требований об их смене (не реже 1 раза в 3 часа для масок), исходя из продолжительности рабочей смены;

10) максимальное исключение, перевод в дистанционный режим проведения совещаний и иных деловых мероприятий;

11) максимальное ограничение направления работников в командировки;

12) информирование работников при планировании отпусков о необходимости воздержаться от посещения территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации;

13) при использовании одноразовой технологической одежды контроль за ее утилизацией надлежащим образом (повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено);

14) в случае необходимости контакта с посетителями оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции (экранирование);

15) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;

16) при работе вахтовым методом (дополнительно к изложенному выше):

а) одномоментный прием и заселение прибывших на работу;

б) транспортирование прибывших до места работы и их изоляцию в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

в) нахождение прибывших работников в режиме изоляции в течение 14 дней с момента прибытия;

г) обеспечение прибывших средствами личной гигиены.

Санитарная обработка помещений

5. Санитарная обработка (профилактическая дезинфекция) включает в себя: проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и обеззараживание воздуха, дезинфекцию столовой и кухонной посуды (при использовании), мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками.

6. Проведение влажной уборки помещений:

1) влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводится перед началом работы, в ходе рабочей смены и по окончании рабочей смены. Сухая уборка помещений не рекомендуется;

2) обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Используются способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способ орошения путем распыления дезинфицирующего раствора;

3) особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятия спортом и т.п.) - с кратностью обработки каждые 2 часа;

4) для дезинфекции используются следующие средства:

а) гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору;

б) средства на основе дихлорантина - 0,05 % по активному хлору;

в) для поверхностей небольшой площади - этиловый спирт 70 %;

г) для гигиенической обработки рук - кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

5) при отсутствии дезинфицирующих средств, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, используются хлорные и кислородные отбеливатели для бель:. Для приготовления дезинфицирующего раствора необходимо следовать указаниям по приготовлению раствора для дезинфекции на этикетке отбеливателя либо использовать следующий способ: взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды или одну столовую ложку отбеливателя на стакан теплой воды, раствор тщательно перемешать. Работать необходимо в перчатках, не допускать попадания раствора в глаза;

6) продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть ветошью, смоченной чистой водой;

7) все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции способом орошения следует использовать средства индивидуальной защиты -респиратор, защитные очки или противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

7. Проветривание и обеззараживание воздуха:

1) рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

2) в помещениях, где могут одновременно находиться несколько работников (холлы, служебные залы, столовые и другие), необходимо принять меры по обеспечению помещений оборудованием для обеззараживания воздуха;

3) воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами;

4) воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

Организация питания работников

8. При организации помещений для принятия пищи необходимо установить строгий график, исключающий пересечение разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 м.

9. При наличии столовой для питания работников:

1) рекомендуется использование посуды однократного применения с последующим ее сбором в одноразовые, плотно закрываемые пластиковые пакеты, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

2) при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов Цельсия в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению;

3) при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии обработки посуды ручным способом с применением дезинфицирующих средств, отсутствии одноразовой столовой посуды и приборов работа столовой не осуществляется;

4) количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

10. При отсутствии столовой:

1) необходимо запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

2) при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Алгоритм действий в случае выявления работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)

11. При выявлении работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

12. В случае необходимости обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений силами специализированной организации.

13. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) работодателю необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

14. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций.

Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

15. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

16. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом.

17. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации (индивидуального предпринимателя), функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).





Приложение № 3 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Уведомление

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 4 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Особый порядок передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

1. Настоящий Особый порядок определяет правила передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

2. На территории Забайкальского края допускается передвижение лиц, в том числе в транспорте, в случаях, установленных пунктом 3 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий).

3. На территории Забайкальского края допускается передвижение:

1) личного транспорта с учетом пункта 2 настоящего Особого порядка;

2) транспорта органов, организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими деятельности, которая разрешена в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указы и нормативные правовые акты), в том числе общественного транспорта и такси.

4. Передвижение на территории Забайкальского края транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляется при условии соблюдения указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с установленными временными расписаниями:

1) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок -Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;

2) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок -соответствующими уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края.

5. В случае сокращения пассажиропотока более чем на 80 % перевозчики, осуществляющие перевозки по межмуниципальным маршрутам, обязаны не менее чем за одни сутки уведомить Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и общество с ограниченной ответственности "Читинский автовокзал" об отмене соответствующих рейсов;

6. В случае сокращения пассажиропотока более чем на 80 % перевозчики, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам, обязаны не менее чем за одни сутки уведомить орган местного самоуправления об отмене соответствующих рейсов.

7. Перевозчикам, осуществляющим перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, обеспечить перевозку пассажиров с загрузкой транспортного средства не более 50 %. Билеты могут быть

перерегистрированы на любой другой рейс с соблюдением условий по загрузке транспортного средства не более 50 %.

8. Передвижение на территории Забайкальского края транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси, ведомственным и иным видом транспорта, осуществляется при условии соблюдения указанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-эпидемиологических норм.

9. Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа легковым такси, обеспечить перевозку пассажиров с загрузкой транспортного средства не более 50%.

10. Органы, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, оформляют своим работникам (сотрудникам) справку по форме согласно приложению к настоящему Особому порядку.

Персональную ответственность за выдачу справки несет руководитель органа, организации, индивидуальный предприниматель.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, имеющих служебное удостоверение, выданное уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, в том числе удостоверение адвоката, нотариуса, журналиста (далее - служебное удостоверение).

11. При передвижении на территории Забайкальского края лица обязаны иметь при себе:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документ, подтверждающий место проживания (пребывания) гражданина;

3) служебное удостоверение (при необходимости);

4) справку по форме согласно приложению к настоящему Особому порядку (при необходимости);

5) документ, подтверждающий владение и (или) пользование гражданином либо близкими родственниками садовым, огородным земельным участком, земельным участком, предоставленным под индивидуальное жилищное строительство (при необходимости);

6) документ, подтверждающий необходимость совершения юридически значимых действий (при необходимости).

12. При передвижении на территории Забайкальского края лица обязаны соблюдать социальное дистанцирование в соответствии с пунктом 2 комплекса ограничительных и иных мероприятий.

13. При передвижении на территории Забайкальского края, в том числе в транспорте, рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, не трогать лицо руками, воздерживаться от разговоров по телефону, от приема пищи и напитков.

14. Установить, что в границах территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края передвижение осуществляется с учетом комплекса ограничительных и иных мероприятий и настоящего Особого порядка, с использованием цифровых пропусков в порядке, установленном Губернатором Забайкальского края.





Приложение к Особому порядку передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки

Справка

Смотрите приложение к настоящему постановлению.







