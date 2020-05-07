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07.05.2020 15:06
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих Lada

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ зарегистрировал три новых торговых наименования для будущих моделей Lada - Tensa, Forta и Kayna.

Фото: www.instagram.com/lada_vesta_club/
"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии

Названия оформлены как в связке с маркой Lada, так и по отдельности. Они зарегистрированы по товарным категориям "автомобили" и "игрушки", следует из базы Роспатента. Документы датируются 29 апреля 2020 года.

Зарегистрировал ли АвтоВАЗ названия "про запас" или компания действительно планирует выпустить новые модели под этими именами - пока неизвестно. Пресс-служба АвтоВАЗа не комментирует эту тему.

Ранее "РГ" публиковала список "спящих имен", зарегистрированных АвтоВАЗом.

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