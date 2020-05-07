АвтоВАЗ зарегистрировал новые имена для будущих Lada

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ зарегистрировал три новых торговых наименования для будущих моделей Lada - Tensa, Forta и Kayna.
Названия оформлены как в связке с маркой Lada, так и по отдельности. Они зарегистрированы по товарным категориям "автомобили" и "игрушки", следует из базы Роспатента. Документы датируются 29 апреля 2020 года.
Зарегистрировал ли АвтоВАЗ названия "про запас" или компания действительно планирует выпустить новые модели под этими именами - пока неизвестно. Пресс-служба АвтоВАЗа не комментирует эту тему.
Ранее "РГ" публиковала список "спящих имен", зарегистрированных АвтоВАЗом.