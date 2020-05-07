Депутаты-перебежчики из КНДР спровоцировали скандал в Южной Корее

Два избранных депутата южнокорейского парламента, которые являются выходцами из КНДР и ранее сбежали из Страны чучхе, уже спровоцировали скандал в политических кругах новой родины. Их обвинили в безответственных заявлениях по поводу ситуации вокруг лидера КНДР Ким Чен Ына. Народные избранники уже принесли извинения, но шумиха продолжается.

В центре скандала оказался 59-летний бывший заместитель посла КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо и 38-летний Чи Сон Хо, который стал в Северной Корее инвалидом, но смог сбежать. Оба сначала привлекли внимание тем, что смогли пройти в парламент от консервативной оппозиционной партии. При этом Тхэ стал первым в истории Южной Кореи перебежчиком из КНДР, который пробился в парламент, победив по одномандатному округу и проведя полноценную избирательную кампанию. Чи же получил значок депутата по партийным спискам.

Не успели улечься пересуды и споры по поводу факта появления бывших граждан КНДР среди парламентариев, как они снова оказались в центре внимания, причем сделали это осознанно. Когда лидер КНДР Ким Чен Ын недавно пропал из поля зрения и спровоцировал спекуляции на тему своей болезни или смерти, Тхэ Ён Хо и Чи Сон Хо однозначно утверждали, что Киму "совсем плохо". Тхэ заявил, что как минимум северокорейский вождь "не может подняться с постели" и не может управлять страной. Чи же вообще сказал, что "с вероятностью на 99 процентов Ким Чен Ын умер" и пообещал, что второго-третьего мая власти КНДР официально заявят о его кончине.

Эти слова привлекли внимание тем, что оба являются выходцами из КНДР, а потому, как полагают некоторые, возможно имеют свои особые источники в Северной Корее и знают гораздо больше. При этом депутаты как раз ссылались на достоверные и надежные источники, уверяя в их правдивости. Кроме того, это сказали избранные депутаты, то есть влиятельные политики. Еще один фактор - полная уверенность и безапелляционность. Когда другие СМИ и источники, допуская возможность смерти Ким Чен Ына, все же использовали обороты вроде "возможно", "скорее всего" и "может быть", эти двое говорили совершенно уверенно и всячески это подчеркивали. Даже в партии, которой принадлежат Тхэ и Чи, некоторые стали говорить, что может не стоит так "подставляться", убеждая в абсолютной точности своих сведений, но пара была непреклонна.

На этом фоне резким контрастом выглядела позиция официального правительства Южной Кореи, которое несколько раз тоже уверенно заявило, что Ким полностью контролирует ситуацию, гуляет на своей даче на морском побережье, а в КНДР нет никаких признаков чрезвычайной ситуации. Получалось, что рано или поздно кто-то будет объявлен лгуном или как минимум людьми, словам которых не стоит доверять - либо эта пара депутатов-перебежчиков, либо правительство Южной Кореи.

Все расставил по своим местам сам Ким Чен Ын, который вместо обещанной "смерти" или "беспомощного нахождения в постели", появился на публике и принял первого мая участие в открытии Сунчхонского завода по производству удобрений. Ким при этом самостоятельно передвигался, разговаривал и даже курил. В подтверждение этого СМИ КНДР показали фотографии и видеохронику. По иронии судьбы Ким Чен Ын открывал завод как раз тогда, когда Чи Сон Хо убеждал в Сеуле в смерти северокорейского лидера.

Сразу после этого южнокорейские СМИ, эксперты и политики обрушились с критикой на Тхэ Ён Хо и Чи Сон Хо, обвинив их в безответственных заявлениях. Правда избранные депутаты поначалу попытались выкручиваться, говоря, что судя по виду Ким Чен Ына, у него со здоровьем все же есть кое-какие проблемы. От них было и заявление в стиле, "ну ошибся немного, что здесь такого?".

После подобных маневров на них в итоге стали давить представители своей же партии, указывая на неприемлемость подобного безответственного поведения для депутатов и подчеркивая, что они наносят ущерб имиджу и партии в целом. По поводу прогнозов в отношении КНДР, стоит признать, ошибаются многие, но при этом эксперты и политики Юга обычно не используют выражений о "99-процентной точности" и прочих заверений в своей непогрешимости. В вину также было поставлено и нежелание извиняться.

В конце концов Тхэ Ён Хо и Чи Сон Хо под давлением руководства своей партии, СМИ и общественного мнения принесли публичные извинения, признав, что поступили неверно и не до конца осознали, какой вес имеют их слова в статусе депутатов парламента.

Однако теперь политические противники консерваторов - правящая партия - а также ряд представителей экспертного сообщества, СМИ и общественности Южной Кореи требуют, чтобы Тхэ и Чи при формировании комитетов нового состава парламента были отстранены от работы по направлениям, связанным с Северной Кореей, обороной, безопасностью, международными отношениями. По логике критиков, эти депутаты уже доказали, что либо намеренно, либо чрезмерно доверяя источникам, выдают лживую информацию, а потому могут принимать неверные решения и вводить народ в заблуждение.

Консервативная оппозиция признала, что их депутаты разочаровали общественность своими поспешными высказываниями, но выступила категорически против ограничения деятельности Тхэ и Чи, которые являются законно избранными парламентариями. С этой логикой согласилась и часть экспертов.

В настоящий момент по поводу будущей сферы деятельности Тхэ Ён Хо и Чи Сон Хо идут споры, так как они явно собирались участвовать в тех комитетах, которые будут связаны с Северной Кореей, внешней политикой и обороной. Сами же виновники скандала затихли, привыкая к реалиям политики в Южной Корее, особенностям и правилам поведения которые они, похоже, еще не успели уяснить.