Кемперы на базе моделей Lada добрались до Европы

Автодома Lada Granta и Lada 4x4 начали экспортировать в Европейский союз. Дистрибьютором моделей в Германии выступает компания MadeinRussia.de. Немцы даже сняли подробный обзор о новинках.

Дома на колесах разработаны на базе фургонов, которые выпускает дочернее предприятие АвтоВАЗа - "ВИС-Авто". Lada Granta и Lada 4x4 имеют полурамную конструкцию, надстройки изготовлены из стального каркаса и наружных панелей из стеклопластика.

Жилые модули кемперов предназначены как для длительных, так и для краткосрочных путешествий. Внутри автомобилей располагается полноценное двухместное спальное место-трансформер, обеденная зона, кухня с плитой и раковиной, шкаф-купе, туалет и душ, 70-литровый бак для воды, розетка на 220В и многое другое.

Модели обладают следующими преимуществами: автономность, высокая маневренность, малый расход топлива и возможность использовать автомобили для туризма, работы, бытовых нужд.

Экспортные версии фургонов предлагаются в трёх вариантах. В Германии цены на автодом Lada Granta лежат в диапазоне от 25 000 до 34 000 евро (что соответствует 2 014 000-2 740 000 рублей по нынешнему курсу). Lada 4x4 стоит от 30 000 до 40 000 евро (2 417 000-3 220 000 рублей). Диапазон цен кемпера на базе Lada Granta в России - 1 150 000-1 800 000 рублей.