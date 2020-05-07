Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.05.2020 08:01
Рубрика: Российский автопром

Кемперы на базе моделей Lada добрались до Европы

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Автодома Lada Granta и Lada 4x4 начали экспортировать в Европейский союз. Дистрибьютором моделей в Германии выступает компания MadeinRussia.de. Немцы даже сняли подробный обзор о новинках.

Дома на колесах разработаны на базе фургонов, которые выпускает дочернее предприятие АвтоВАЗа - "ВИС-Авто". Lada Granta и Lada 4x4 имеют полурамную конструкцию, надстройки изготовлены из стального каркаса и наружных панелей из стеклопластика.

Фото: www.instagram.com/lada_vesta_club/
"Заряженную" Lada Vesta заметили в Швейцарии

Жилые модули кемперов предназначены как для длительных, так и для краткосрочных путешествий. Внутри автомобилей располагается полноценное двухместное спальное место-трансформер, обеденная зона, кухня с плитой и раковиной, шкаф-купе, туалет и душ, 70-литровый бак для воды, розетка на 220В и многое другое.

Модели обладают следующими преимуществами: автономность, высокая маневренность, малый расход топлива и возможность использовать автомобили для туризма, работы, бытовых нужд.

Экспортные версии фургонов предлагаются в трёх вариантах. В Германии цены на автодом Lada Granta лежат в диапазоне от 25 000 до 34 000 евро (что соответствует 2 014 000-2 740 000 рублей по нынешнему курсу). Lada 4x4 стоит от 30 000 до 40 000 евро (2 417 000-3 220 000 рублей). Диапазон цен кемпера на базе Lada Granta в России - 1 150 000-1 800 000 рублей.

#Lada