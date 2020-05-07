Кроссовер SsangYong Tivoli в камуфляже вызвал жаркие споры

В Южной Корее был сфотографирован тестовый прототип кроссовера, передняя и задняя часть которого скрыта под брезентом. Судя по видным очертаниям кузова, это Tivoli с удлинённой колёсной базой. У этой теории есть противники, утверждающие, что на фото не что иное, как мул, на котором испытывают агрегаты для новой модели.

Стоит упомянуть, что "длинная" версия Tivoli, имеющая в названии приставку Air, ушла с домашнего рынка в прошлом году. Собственно, именно этот факт, скорее всего, и стал причиной появления теории о новой модели, агрегаты которой тестируют в кузове Tivoli.

Однако нельзя не учитывать тот факт, что лонг-версия Tivoli экспортируется в ряд стран под именем XLV, поэтому предположение, что SsangYong банально готовит рестайлинг, выглядит куда убедительнее.

Если это так, то XLV получит другие бамперную группу, оптику и решётку радиатора. В салоне, если оглядываться на обновление "короткого" Tivoli, стоит ждать появления виртуальной приборной панели, других мультимедиа и компоновки центральной консоли и тоннеля пола.

В моторной гамме предвидится изменение: бензиновый и дизельный "атмосферники" уступят место турбомоторам объёмом 1.5 литра мощностью 163 и 136 л.с. соответственно. На выбор будут предложены 6-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат". Напомним, что у Tivoli есть модификации с системой полного привода.

И, пожалуй, рестайлинг и акупунктурное обновление моделей - логичный выход из ситуации, в которой оказалась SsangYong: в апреле стало известно, что индийский автогигант Mahindra отказался спонсировать развитие компании.