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7 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 275 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 "О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294"

В связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 "О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294" следующие изменения:

в пункте 1.22:

в абзаце четвертом после слов "принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей" дополнить словами ", с обязательным указанием номера контактного телефона комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (8 (800) 302-08-13)",

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"В период с 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей в торговых объектах, расположенных на территории Ленинградской области, осуществлять при использовании обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор).",

дополнить абзацем следующего содержания:

"Предприятиям торговли обеспечить посетителям возможность приобретения гигиенических масок.";

пункт 1.33 дополнить абзацами следующего содержания:

"На территории населенных пунктов муниципальных районов Ленинградской области, указанных в приложении 6 к настоящему постановлению, посещение рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, проезд во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, допускается при обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор).

С учетом эпидемиологической обстановки главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, входящих в перечень, приведенный в приложении 6 к настоящему постановлению, могут принять решение об установлении аналогичных мер на территории иных населенных пунктов или их снятии.

При посещении мест, указанных в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, лицам, находящимся на территории иных муниципальных районов Ленинградской области, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор).

При проезде во всех видах транспорта общего пользования смежного межрегионального, межрегионального, межмуниципального маршрутов Ленинградской области граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор).

Несоблюдение требований, предусмотренных абзацами одиннадцатым и четырнадцатым настоящего пункта, влечет привлечение к административной ответственности.".

2. Дополнить приложением 6 (Перечень населенных пунктов, муниципальных районов Ленинградской области в целях реализации пункта 1.33 постановления) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернаторов Ленинградской области и заместителей Председателя Правительства Ленинградской области, курирующих соответствующую сферу деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10 мая 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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Перечень населенных пунктов, муниципальных районов Ленинградской области в целях реализации пункта 1.33 постановления
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